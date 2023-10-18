立法會復會 　「班長」要求勿長時間離席　議員變「閃電俠」？

立法會議員過去一年的表現受詬病，被發現參與議案表決比率低、少發言等情況。立法會今日（18日）復會，建制派「班長」廖長江日前下達指標，要求議員離開大樓一小時以上需在議員通訊群組申報。適值區議會選舉提名期，不少議員要為所屬政黨參選人站台，結果大批議員要在極速於立法會大樓和地區不斷「兩頭騰」，化身「閃電俠」。



不過，《香港01》發現要求議員同僚要勤開會、積極發言的「班長」廖長江，他自己也缺席復會的首次會議。



建制派「班長」廖長江繼早前發千字文為議員定下表現指標後，包括每年提名次數及應避免出現娛樂活動後，他在復會前幾日，再與內會主席李慧琼召開協調大會，要求議員若離開立法會大樓一小時以上需在議員通訊群組申報。

逾十名議員未有現身會議廳

立法會大會早上11時開始之際，《香港01》記者盤點會議廳內出席人數，發現有多名議員未有現身，包括選委界謝偉俊，其他缺席者則包括「班長」廖長江和另外三名身兼行會成員的議員經民聯的林健鋒、新民黨的葉劉淑儀、保險界陳健波，還有體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛、選委界梁毓偉、科技創新界邱達根和紡織及製衣界的陳祖恒。

要求議員勤開會 廖長江卻缺席復會首次會議

而廖長江等人缺席是因為跟隨特首李家超赴京出席第三屆「一帶一路」國際高峰論壇，一早已向議會請假。

此外，區議會選舉提名期昨日（17日）開始，不少立法會議員均為所屬政黨領導層，要為所屬政黨的區議會參選人落區撐場拉票。

張宇人速極往返議會與地區

自由黨黨魁張宇人因今早11時半需到東區法院大樓，支持自由黨太北選區參選人阮建中報名，張宇人有否遵循「班長」要求報備或要離開1小時或以上呢？張宇人回覆《香港01》指：「我去東區來回都唔使一個鐘」，而記者所見張宇人在中午12時已火速回到立法會大樓出席會議。

梁君彥期望議員做返責任

而過去議員口頭質詢官員間期，未有輪候發言的議員一般不會留在會議廳內，而是轉至前廳內準備發言稿、或與官員就政策交流意見、到宴會廳進餐，甚至回到附近的議員辦公室工作，故在首條口頭質詢開始後，會議廳內的議員人數又再明顯減少。民建聯周浩鼎表示，民建聯一向有輪值安排，不太擔心出席會議的問題。新思維狄志遠指，自己出席率一向較高，但有時進行表決時，議員可能同時處理其他公務，他已要求秘書提醒避免錯過表決。

立法會主席梁君彥被傳媒追問有關要求議員報到的做法時表示，議員如何履行職責是他們的個人責任，相信議員都留意到外界對他們的意見，「會做返佢哋嘅責任，你哋有眼睇，全部（議會）係透明。」