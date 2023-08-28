迴避「班長」籲勿太多演藝活動　議員評民政專員餞別宴轉移視線?

建制派「班長」廖長江向全體議員發出「溫馨提示」，提醒議員勤於開會和發言，並勸喻不應出席太多「演藝活動」。《香港01》向多名立法會議員查詢回應，部分人卻把焦點轉至民政事務專員的盛大餞別宴，又指不少地區社團是「票倉」，很難不出席社團活動。



廖長江「溫提」議員如何履行職責（資料圖片/林靄怡攝）

建制派「班長」廖長江昨日（27日）提醒議員坐享月薪十萬元，市民期望他們做實事，要出席會議和發言，確保不會產生浪費公帑之感；又指從事議會以外活動，有關報導比立法會工作更多，市民自然可能會覺得是不務正業。

廖長江在訊息中更指出，如果市民見到議員能對多項民生痛點深入研究，和政府商量後，提出可行解決方法，真正能夠解決民生問題，就會贏得社會好感。他同時也建議議員應多落區接觸市民。

議員轉移評民政專員餞別宴 社團係「票倉」

《香港01》今日（28日）向立法會議員查詢他們會如何跟進，會否作出改善。不過，部分議員要求不具名作答，並把回應轉移至評論上周四（24日）地區人士為黃大仙民政事務專員黃智華舉辦盛大的「赴京深造聯歡晚會」，認為此事反映民政專員工作獲認同所致，並非人人也享有此待遇。

另有議員稱表示，議員出席活動無可厚非：「好多活動都係啲社團搞，而社團中人好多都係『票倉』。你唔出席？咁你下次仲想唔想選？」

議員回應錯重點？

不過，再細看「班長」的訊息，其實並沒有要求議員不要出席社團活動，只是提醒他們要考慮所作行為可能引起觀感問題。

舉例說，議員從事在立法會以外活動，例如舞蹈，唱歌，演藝活動，體育活動等頻率比較活躍，有關報導比立法會工作更多，市民自然可能會覺得是不務正業。 建制派「班長」、立法會議員廖長江

綜觀「班長」訊息的全文，是提醒議員們履職盡責，應出席立法會各個會議、勤發言、參與議案表決，多落區了解民情，發掘問題並提出解決方案，協助市民解問題。而作為議員盡量出席會議、提問發言，參與議案表決，難道不是最基本的職責所在嗎？

陳克勤指民建聯會定期檢視黨內議員表現（資料圖片／鄭子峰攝）

民建聯定期檢視議員表現 陳克勤認有改善空間

立法會最大黨、民建聯副主席陳克勤回應稱，民建聯並無針對「班長」廖長江「溫提」信息作討論，強調民建聯一向對議員操守、出席率、發言和質詢次數等有要求，會按不同議題分工，要求相關議員須按時出席所有相關事務委員會。

作為黨團召集人的他表示，民建聯有既定檢討機制，每半年檢視議員在議會的表現、統計議員發言次數等，指倘有議員表現欠佳，會要求提供合理解釋。他認為民建聯的立法會議員有穩定的出席率和表現。

整體而言，陳克勤認為民建聯的立法會議員要再多發言，除在大會上發表意見外，亦應多就不同議題進行研究，並向政府提出具體、可落實的建議，坦言：「仲有改善空間。」

盧偉國（左）指應由市民評價該黨表現（梁鵬威攝）

盧偉國:議員參與活動 為與市民溝通帶動建設社區

經民聯主席盧偉國在會見特首李家超反映對施政報告意見後表示，該黨2012年成立至今已有11年，黨員除為工商界發聲外，也走入社區做好地區工作，經民聯立法會議員的表現如何，相信市民都自有評價。至於議員應否減少「跑場」，盧偉國表示議員參與活動時都有不同目的，例如期望透過與各界認識活化市場、與市民溝通帶動眾人為建設社區盡一分力。

狄志遠為議員同僚「平反」（資料圖片/蘇煒然攝）

狄志遠為同僚「平反」

新思維狄志遠認為「班長」信息僅溫馨提醒，對他而言未有因此感到太大壓力，因為「班長」提到的要求，他一直都有達到，認為是「基本功」。他又指自己以往都有避免出席「簡單打招呼」、「吃喝玩樂」的活動，主要集中與社福界團體交流。

不過，他亦為立法會議員平反，指議員來自不同背景，如選委界議員的選民來自不同界別，較為多元化，不同場合都或會有他們服務受眾，無可避免出席更多種類活動，聆聽意見。