區議會選舉｜非建制無人獲提名　陳勇：不會「瞓喺度」都給予提名

區議會選舉提名期昨日（17日）展開，傳統建制大黨已派人報名，不過非建制陣營無一獲提名。民建聯副主席陳勇表示只要是愛國愛港者，亦有足夠誠意打動提名人，便能獲提名，形容「你話我瞓喺度都一定要提名我呢，呢個世界唔會㗎」。



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非建制陣營新思維、民協、民主黨以至民主思路，不論光譜都未獲提名。派出122人報名參選的建制最大黨民建聯，今日（18日）再舉辦選舉造勢活動，副主席陳勇在活動後指，最關鍵是只要是愛國愛港者，符合相關法律規定，已經有身份、資格入閘，亦要給予足夠誠意，打動選民和提名人，「咁如果你話我瞓喺度、躺喺度，你都一定要提名我呢，呢個世界唔會㗎」，形容正如男仔追求女仔都要誠意，沒有誠意，即使女方願意都要打屁股。

民建聯為葵青支部區議會選舉參選人造勢。（梁鵬威攝）

立會建制派班長加規矩防出席率低 陳勇：民建聯最勤力

早前有報道揭露部分立法會議員的表決率低，質疑他們的表現，立法會今日（18日）復會，建制派「班長」廖長江日前下達指標，要求議員離開大樓一小時以上需在議員通訊群組申報，不少議員要為所屬政黨參選人站台，要極速於立法會大樓和地區不斷「兩頭騰」。 陳勇指民建聯議員是最勤力，即使不在議事廳內，都在立法會大樓內，或者與不同官員開會，亦可能落區處理民生，該黨議員都會參與表決，只是是否在同個畫面見到全部人。他續指議員會爭取讓市民看到，他們出席大會和投票時候，會對自己要求更多，希望做得更好，讓市民大眾看到。

民建聯會務顧問譚耀宗為葵青支部區議會選舉參選人造勢。（梁鵬威攝）

譚耀宗為葵青參選黨友造勢

民建聯葵青支部三位成員包括郭芙蓉、黃俊揚及盧婉婷報名參選，領導層在他們報名前造勢爭取支持，全國人大前常委、民建聯會務顧問譚耀宗表示，對葵青特別有感情，由他自回歸以來有一段長時間服務新界西，而葵青支部派出的參選人都年輕有幹勁。而「成就好社區」不但是民建聯今次的競選口號，更是工作目標，希望民建聯成員通過區議會平台服務好社區，而要達到此目標，就必須選民出來投票支持民建聯。

民建聯立法會議員陳恒鑌（中）指，政府在不足一周內改動次階段三隧分流落實日期，未免會令公眾感混亂。（梁鵬威攝）

次階段三隧分流原日子撞正區選 陳恒鑌公眾或感混亂

政府上周公布三隧分流分時段收費訂於區議會選舉投票日（12月10日）實施，相隔5日公布推遲，出席同一場合的立法會交通事務委員會主席、民建聯立法會議員陳恒鑌指，整個選舉中不少公務員要去幫助看守點票站，或者協助點票，工作延後一兩個星期對工作人員調配都有幫助，另外三隧分流都需要多點宣傳，認為有需要延後。他又認為政府在不足一周內改動措施落實日期，未免會令公眾感混亂，希望當局制訂政策時心思熟慮。