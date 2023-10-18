區議會選舉｜新思維經費不足　3人參選變2人 　黃俊瑯改為助選

區議會選舉提名期今日（18日）進入第二日，自稱中間派新思維主席、立法會議員狄志遠透露，該黨原計劃派出新思維副主席黃俊瑯、崔定邦、和社區幹事彭意婷分別出戰油尖旺及將軍澳選區，但黃俊瑯或因黨內經費不足而不參選，改為協助彭意婷競選。狄志遠坦言不想黃俊瑯再敗選，透露將於本周六（21日）公布詳情。



左起新思維主席狄志遠、社區主任彭意婷，副主席黃俊瑯。（資料圖片/李宇婷攝）

新思維原定計劃派出3位黨員參選區議會選舉，狄志遠早前曾向《香港01》透露，期望3名參選人各可獲撥30萬元作選舉經費，共90萬元。惟年初的籌款晚宴籌得約50萬元款項，如今只剩下約30萬元，即有約60萬元差額，或須靠參選人自行募捐籌款。

不過，狄志遠今日（18日）透露，基於黨內經費不足，最終或僅派出彭意婷和崔定邦出戰油尖旺及將軍澳選區。狄志遠表示，雖然黃俊瑯未必能參選，但黨內所有政策和競選方案都是大家一同討論，又認為有黃俊瑯協助彭意婷，相信效果相得益彰。

黃俊瑯曾在2021年參與立法會選舉，但結果落敗。狄志遠坦言，不希望黃俊瑯有機會再次落敗。

狄志遠：彭意婷「吸晴力高」 崔定邦「好區佬」

狄志遠指，彭意婷除「吸晴力高」外，她懂得善用科技減低宣傳成本，故他已著彭意婷盡情按自己方法宣傳，期望她可吸取新的票源；而崔定邦則是「好區佬」，頻密落區令到他在區內知名度頗高，得到不少市民的支持。他們會努力吸納「淺黃」及「淺藍」選票。

提名期進入第二日，將於本月30日結束，狄志遠坦言，該黨至今仍未取得提名票，黨內已列出相熟「三會」成員的名單和聯絡資料，將遂一寄信、致電，甚至登門拜訪，以體現新思維的誠意。