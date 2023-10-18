區議會選舉｜中央冀理性務實改革派推進步　劉兆佳：不可故步自封

區議會選舉提名期昨日（17日）展開，傳統建制派早已取得足夠提名，紛紛在首日出動報名參選，非建制派入閘參選仍然膠著。全國港澳研究會顧問劉兆佳說，即使民主派不在體制內，中央都不想愛國陣營「故步自封」，期望有更多「改革派」出來，通過理性、務實主張推動香港進步，尋求政策、制度等方面改革，坦言現時符合這要求的人不多。



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民建聯、工聯會、經民聯、自由黨等傳統建制派，在區議會提名期首兩天已傾巢而出報名參選，非傳統建制的香港新方向亦先後報名。同一時間，非建制陣營未有人成功入閘參選，涵蓋不同光譜，由民主思路、新思維，以至民協、民主黨都仍然處於膠著狀態。

中央冀「改革派」推香港進步 制度政策不能故步自封

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，港澳辦主任夏寶龍早已表明愛國者治港是搞「五光十色」，除了要愛國，還可以有不同立場主張，「唔可能鐵板一塊，否則唔符合五光十色」。他說，如果愛國陣營可以在一國兩制之內、憲制及《基本法》秩序之中推動香港進步，都是中央樂見，因為香港正面對百年一遇的巨變，「唔可以故步自封，要尋求各方面改革」，例如政策改革、制度改革、人心改變，以至發展模式轉變，應對香港內外發生的大環境巨變。他又提到，政府內外都要有改革，針對管治方式、產業政策、公務員管理，以至與內地合作關係等，是時候要全面思考。

區議會選舉提名期由10月17日至30日。（選舉事務處）

「改革派」非「反對派」 指理性、務實、進步愛國者

劉兆佳說「改革派」不是指「反對派」，有人如果提出改革主張令一國兩制走得更好，香港發展得更好，是中央想見到的，但大前提要是愛國者，「即係有一班人通過理性、務實主張推動香港進步，唔係話個個同一主張，可以有人保守、有人進步」。他提到，現時愛國陣營之中，有些人反映到中央意見，有些代表勞工基層，但所謂「改革派」不是為某些階層的意思，而是要針對世界之變、香港之變令香港進步。

區議會選舉提名期由10月17日至30日。（選舉事務處）

愛國陣營「改革派」不多 「反對派」亦可轉身過渡

他坦言，愛國陣營之中「呢類人唔太多」，只有部分人符合這要求，惟不希望點名或舉例細說。他補充，中央不是不容許人批評政府，亦有叫議員發揮監督作用，只是希望批評都屬有建設性、良性和善意。他又說，「反對派」亦可轉為愛國者，只要願意在《基本法》及憲法下，提出合符一國兩制原則的意見都有前途，不過他認為要符合條件首先要無政治包袱，又有些改革意向，不是搞政治對抗，「你可以話素人，又未必完全素人」，形容出過來參選的人轉身比較難。