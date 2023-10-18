胡英明：廉署明年2月成立香港國際廉政學院　培訓全球反貪人員

律政司司長林定國、廉政專員胡英明，今日（18日）在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇之廉潔絲綢之路專題論壇。胡英明透露，廉政公署明年2月會成立香港國際廉政學院，為世界各地反貪人員提供培訓課程。



林定國在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇廉潔絲綢之路專題論壇並致辭。（律政司）

林定國在論壇致辭時指，律政司10年以來處理了約1,000宗涉及《聯合國反腐敗公約》所涵蓋罪行的相互法律協助案件，和超過30宗涉及有關該公約罪行的移交逃犯的案件，另外還有6宗來自不同國家的移交要求，是基於公約所涵蓋的罪行。就公約有關的罪行，法庭已下令限制超過2.7億元的犯罪得益，當中超過1.7億元更被法院頒令沒收，目前法院正在處理一宗約1億元歸還內地的申請。

林定國指，香港是世界最廉潔的地區之一，將盡心歇力推進「廉潔絲綢之路」的建設。

胡英明於「廉潔絲綢之路專題論壇」發表講話。（政府新聞處）

胡英明：明年5月舉辦「廉政公署第八屆國際會議」

胡英明則於論壇發言，表示廉政公署過去幾年為「一帶一路」國家舉辦了大約50個培訓課程，培訓了超過2,000名來自近60個國家的反貪人員。培訓內容從財務調查和追贓等執法工作，到評估貪腐風險和提高廉潔意識的都有。

胡英明表示，廉署在中央政府支持下自2022年起出任國際反貪局聯合會的主席，明年5月廉署將與聯合會在香港合辦「廉政公署第八屆國際會議」。另外，明年2月廉署會成立香港國際廉政學院，為世界各地反貪人員舉辦有系統、具策略性的課程，並且為全球的反貪專家提供研究平台。