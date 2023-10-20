林健鋒邀黨友慶牛一　梁君彥「裁決」尚海龍打鑼違規｜政壇諸事町

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒生日將近，邀請黨友共晉午膳，包括立法會主席梁君彥、經民聯主席盧偉國、立法會議員吳永嘉、陳祖恒、陸瀚民、龍漢標，以及立法會前議員張華峰。



近日選委界立法會議員尚海龍在立法會會議上「打鑼」，雖則被梁君彥警告，但事後對記者表示認為自己沒有違反《議事規則》。梁君彥今日則直言「梗係違反《議事規則》啦！」



議員須莊重 打多吓鑼會逐出議事廳

梁君彥解釋指，《議事規則》其中一條列明議員需要莊重，又笑言如果尚海龍「打鑼」都沒有問題，熱愛音樂的盧偉國莫非可以在立法會會議期間彈琵琶、吹色士風，並表示「再打（鑼）多吓就會趕出去」。林健鋒亦笑言：「主席裁決係不容置疑嘅！」

林健鋒望政府提供更多生育津貼

林健鋒今日則唱歌助興，高唱羅文的《幾許風雨》：

看透世態每種風雨披身打我面，身處高峰嚐盡雨絲輕風的加冕，偶爾踫上了急風步伐未凌亂。 羅文《幾許風雨》

他表示香港五百年一遇的大風大雨都安然度過，屬香港福氣，期望特區政府《施政報告》振興經濟。他表示如果派發2萬元的子女生育津貼略有不足，應考慮每月發放教育津貼、扣稅等措施，同時應分清楚未結婚生子是否可索取津貼等。