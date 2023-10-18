尚海龍打鑼慶祝復會「頭啖湯」　有議員「唔受落」｜政壇諸事町

立法會今日（18日）復會，首個議員議案由選委界立法會議員尚海龍動議，他說榮幸飲到「頭啖湯」，之後突然拿出一個鑼來敲！



尚海龍一向計仔多多行動破格，不過就有議員「唔受落」，私下表示「嚇親」，亦有人擔心一鑼之下可能再收緊規則。



尚海龍在發言前突然敲鑼。（立法會直播截圖）

立法會暑假休會之後今日復會，首個議員議案是由尚海龍提出的「跟進國家主席習近平2022年6月30日的重要創新科技指示」。主席梁君彥示意後，尚海龍隨即站起來說：「多謝主席。我好榮幸可以飲到『頭啖湯』，喺大會休會結束之後第一個議員議案『開鑼』登場，所以我都帶住個鑼......」

登！ 尚海龍的鑼聲

鑼聲響徹全場，但梁君彥立即截停：「尚海龍議員！你係唔應該打個鑼嘅！請你繼續你嘅發言。」尚海龍之後很開心地繼續發言。

不過，近月不時有輿論批評立法會議員行為，建制「班長」廖長江8月底發文要求議員注意言行。近日廖長江再與內務委員會主席李慧琼共同召開協調大會，要求議員離開大樓一小時以上需要在WhatsApp群組申報，可見議員行為在這個時間高度敏感。

輿論監察得緊 議員憂再收緊規則

對於尚海龍敲鑼，有議員私下表示「嚇親」 ：「尚海龍坐到好後，估唔到佢敲鑼！」亦有議員批評出格行為「對班長提醒視若無睹」。

亦有議員私底下話議事廳應有規有矩，雖然今日隊形整齊，但擔心一鑼之下可能再收緊規則。

到底尚海龍敲鑼有無犯規？根據《議事規則》，立法會會議進行時，議員只可在發言時為闡釋發言論點而展示物件，議員亦需在舉止上保持莊重。