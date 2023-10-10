「獨眼龍炳強」康復！　與「四眼仔汶羽」訪部隊宿舍｜政壇諸事町

保安局局長鄧炳強上星期二（3日）到立法會開會，驚見右眼包着紗布，化身「獨眼龍炳強」，大批議員關心情況。最新消息是，鄧炳強最遲今日（10日）已經痊癒，與「四眼仔」民建聯立法會議員顏汶羽一起到訪紀律部隊舍。



「獨眼龍炳強」上周二赴立法會 議員紛問候

上周二，「獨眼龍炳強」現身立法會保安事務委員會會議，會議代主席、選委界立法會議員簡慧敏率先問候鄧炳強「解釋下咩事，我哋好關心局長」，鄧炳強回應指右眼受到感染發炎，因此要蓋上紗布開會，認為「唔會影響我表現嘅應該」。隨後幾日，鄧炳強都沒有在官方活動照片上出現，令外界無法得知他的病情。

到了今日，「四眼仔」顏汶羽在社交網站發帖，表示與鄧炳強一起與秀茂坪、順利、豐盛街、黃大仙及油塘紀律部隊宿舍代表交流，希望提升紀律部隊的宿舍設施及水平，與會人士反映宿舍的電車充電設施及泊車位嚴重不足，宿舍設施維修進度慢等問題。顏汶羽的照片可見，鄧炳強已經除下紗布，不再是「獨眼龍炳強」，而是大家見慣的「局長Look炳強」。

鄧炳強10月3日右眼因發炎而要包着紗布，10月10日與顏汶羽一起與紀律部隊宿舍代表交流時，已經除下了紗布。（顏汶羽Facebook）

不過，《香港01》今早報道，鄧炳強沒有出席10月6日的跨部門應對颱風會議，原因是女兒出嫁「打風都打唔甩」。不知道當日鄧炳強是用「獨眼龍Look」出席，還是「局長Look」出席？唯一肯定的是，千變萬化都脫不了「慈父Look」！