政圈風聲｜紫荊黨擬派人出戰區議會直選　空降大埔區

區議會選舉提名期周二（17日）展開，泛民建制近日相繼公布出選名單。香港紫荊黨早前表明計劃派人參選區議會，《香港01》接獲消息，紫荊黨計劃派一人出戰大埔區地方直選，執委伍俊飛回覆查詢時說，具體人選、具體選區待定。



香港紫荊黨被冠以「海歸派」的稱號，創黨成員都是有內地背景的商人，以追求「百年一國兩制」為創黨目標。行動綱領是積極推動落實「愛國者治港」，支持行政長官和特區政府有效施政，積極推動有香港特色的民主政治，實現有廣泛代表性的行政長官和立法會普選，支持同理念的人士全面參與各政治選舉。

伍俊飛。

消息：紫荊黨擬派一人空降大埔直選

不過2021年的立法會選舉，紫荊黨最終都無派人出選，不過今年12月的區議會選舉，該黨執委伍俊飛早前回覆《香港01》查詢時確認「計劃派人參選」，出選人數或名單未確定。《香港01》接獲消息，紫荊黨計劃派人參加大埔區地方直選，紫荊黨過往沒有公開在大埔區從事地區工作，將會是空降該區參選，至於參選大埔南還是大埔北有待拍板。

伍俊飛回覆《香港01》查詢時確認會派人出選大埔區直選，並透露該黨計劃只派一人出選，不過指「具體人選、選區待定」。

紫荊黨為國安法實施後本港首個訪美政黨

曾經有分析認為紫荊黨是想取代傳統建制派，部分建制派不願與紫荊黨有太多接觸，又有人認為他們是中共「地下黨員」。惟最終立法會選舉、特首選舉都沒有參與。曾經開出黨員人數目標高達25萬的願景，但過去三年未見有大動作，不過近年紫荊黨都有亮點。

紫荊黨今年6月組團訪問美國，成為港區《國安法》實施3年以來，本港首個訪美政黨。港區全國政協委員、紫荊黨創辦人李山與美國國務院港澳事務部門負責人會晤，介紹實施《港區國安法》、及改選舉制度後的情況，強調國安法恢復香港的社會秩序，改善了營商環境。