施政報告｜股市交投低迷　證券界冀政府減印花稅為未來播種

【施政報告2023】特首李家超將於周三（25日）公布新一份施政報告，市場人士關注當局會否推出措施刺激港股市場發展，當中一個方案便是調整股票交易印花稅稅率。早前有會計事務所收集會計及金融業界人士意見後，建議政府將目前股票買賣雙方合共按交易額徵收0.26%印花稅率，調整至僅從賣方徵收0.05%，同時建議將每日交易時間延長至7小時。



月初港股成交額縮至不足500億元

政府從2021年8月起，將股票交易印花稅率，由原來從買賣雙方合計徵收0.2%，增加30%至0.26%。近期港股交投持續低迷，成交額不時僅錄得數百億元。在今年10月5日，大市全日成交額只有470億元，為2018年12月28日以來新低。因此市場人士不時提出意見，希望政府可以調整股票交易印花稅稅率。

早前大行高盛亦發出報告，預料政府於8月成立的促進股票市場流通性專責小組，會向政府建議短期及中期改革，包括圍繞股票現貨交易結構及新股上市改革，以及可能建議降低股票交易印花稅率，特首更有可能於新一份施政報告內採納有關建議。該行更預料若將印花稅稅率降低0.1個百分點，可以刺激股票現貨市場交易量增加10至12%。

羅永咸籲只收賣方交易印花稅

會計師事務所羅兵咸永道的香港資本市場服務合夥人黃金錢建議，政府可以考慮將股票交易印花稅改為只係賣方徵收，稅率為0.13%。縱使會導致政府收入下降，可是港股交投因此受刺激而增加，稅收亦有望回升。

澳洲會計師公會收集了208位來自會計及金融專業人士意見後，建議政府於施政報告內推行改革以提升市場流動性及吸引投資。建議將股票交易印花稅改為只向賣方徵收，稅率調整為0.05%。同時建議將港股交易時間延長至7小時，貼近其他市場的交易時間。

證券業界亦期望政府可以調整股票印花稅，耀才證券（1428）行政總裁許繹彬早前出席活動時指出，內地於8月降低股票印花稅時，為港府跟進最佳時機，認為即使採取相關措施亦難即時刺激港股成交大幅回升。不過從長遠發展考慮宜「播定種」，才可以在投資者回復信心時把握機會。

香港證券及期貨專業總會提出多項建議，包括要求撤銷股票印花稅﹑檢討證券行業發展及監管機機制等。

印花稅為政府其中一項主要收入來源

不過股票印花稅為香港政府其中一個收入來源。財經事務及庫務局早前指出，若按2022至23年度股票交易印花稅實際收入估算，如將股票印花稅稅率降至0.1%及0水平時，政府收入將分別下降123億元及531億元，分別佔該年度收入2%及9%。

除了調整印花稅稅率外，市場人士亦希望政府可以針對上市規則及市場監管進行改革。日前立法會通過要求檢討中小企證券市場制度的議員議案，會上議只亦對本港市場監管制度作出批評。其中法律界議員林新強指出，港交所於2018年及2022年調整企業上市門檻，令中小企更難上市集資。金融服務界議員李惟宏指出，港交所對中小企及市值較大的公司態度不一，促使市值較大企業可以上市，須披露的文件較小，可是對中小企卻較多要求，影響中小企上市機會。

證券業界冀政府針對上市規則進行改革

香港證券及期貨專業總會會長陳志華亦期望政府能針對上市規則等層面進行改革，又指出目前本港並無專責機構推廣證券業發展，期望日後監管機構除針對市場監管外，亦可著力於推動業界發展。同時指出除非已能完善保護從業員人身安全，才考慮於惡劣天氣下維持市場運作。