施政報告｜沙田元朗擬打造新賞花點　樹博士促先從過往失敗找因由

施政報告2023下周三（25日）公布，有指當局將提出美化市容，有報道引述消息稱，政府將提出打造新賞花熱點，初步選址沙田城門河及元朗明渠。沙田區議員林港坤認為改善社區的衞生環境才最重要，但認同賞心悅目環境可為居民減輕壓力，建議政府美化的同時考慮經濟效益。



有「樹博士」之稱的香港教育大學顧問及客席講座教授（地理及環境科學）詹志勇指，香港能夠種植樹木空間所剩無幾，以往便曾因未能提供足夠容積及優質土壤致失敗，因此倡當局先找出以往問題根源，否則只重蹈覆轍。「基本問題沒解決，放幾多錢落去都係徒勞無功 ，之後又會冇晒。」



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傳初步選址沙田城門河及元朗明渠 種植櫻花等植物

由政務司副司長卓永興帶領的「地區事項統籌工作組」，在去年七月宣告成立，目的為提升香港的環境衞生及市容。工作組第二階段的工作，已於去年10月展開，包括美化公共空間、改善街道設施及園林建築等，目前並改稱為「地區治理專組」。有指新一份施政報告將進一步美化市容，在沙田城門河及元朗明渠兩岸，種植櫻花等植物，打造成賞花熱點。

沙田區議員林港坤籲考慮經濟效益︰唔希望純粹換下花

沙田區議員林港坤表示，政府一直在區內美化市容，例如大圍東鐵站對開的路面鋪上新磚，亦在城門河種植不同顏色的植物。他建議當局可種植毋須經常更換的花種，至於樹木涉及多個政府部門，種植的程序繁瑣，因此不作評論。但他強調「點樣美化都好，首先我哋都要考慮經濟效益，唔希望花費公帑純粹換下花，咁用意不大嘅。」

港人生活壓力沉重 林港坤：若處賞心悅目環境可放鬆心情

林港坤認為，改善社區的衞生環境才最重要，其次為關注路面凹凸不平的情況，例如城門河邊部份樹根突起，以致相鄰的單車徑及行人路變形，或影響居民的安全。但他認同需種植花草樹木改善市容，指港人生活壓力沉重，若身處賞心悅目的環境，可放鬆心情。「見到靚嘅野，心情都靚啲。」

樹博士詹志勇指香港種樹空間所剩無幾 憂難再騰出位置

不過專家則對政府打造賞花景點抱持質疑，「樹博士」詹志勇表示，綠化總綱委員會過去已在每區完成規劃，例如中環種植金黃色花代表金融，未知綠化總綱委員會與新成立的「地區事項統籌工作組」有否存在衝突，認為雙方需互相統籌。

詹志勇又指，現時香港能夠種植樹木的空間所剩無幾，質疑如何再騰出位置，「已經種咗啲樹你點搞先？你係咪攞走佢又換過？」他並批評政府過去種植開花樹均遭到失敗，便因未能提供足夠容積及優質的土壤，就如1997年大規模種植洋紫荊，經多年風吹雨打，現在只剩下少數仍生存，因此估計今次植樹亦會重蹈覆轍。

詹志勇讚政府綠化決心 希望可找出以往失敗原因

政府最近將啟德明渠活化成啟德河，問到是否成功。詹志勇形容為「唔壯唔靚冇精神」，直言模仿外國的河道失敗。他指，日本河畔每棵樹能夠開花結果，因當地懂得照顧泥土，包括不斷施肥、鋤鬆、灌溉等，因此最終樹木能茁壯成長，「又多又靚」。他並強調只是常識︰「優質樹苗優質泥先會種得好。」

詹志勇讚揚政府綠化的決心，但希望當局可找出以往失敗的原因，以土壞科學的方式種樹，否則最終只會浪費公帑。「基本問題沒有解決，你放幾多錢落去都係徒勞無功，成果只係曇花一現 ，之後又會冇晒。」