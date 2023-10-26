民研：傳媒言論自由評分97後新低　七成人稱傳媒批評中央有顧忌

香港民意研究所早前訪問了市民有關新聞傳媒的評價，調查發現認為香港新聞傳媒有充分發揮言論自由評分跌至1997年有紀錄以來新低，市民對香港新聞傳媒公信力的評分僅得5.29分，有74%受訪者認為香港新聞傳媒批評中央政府時有顧忌。



香港民意研究所早前訪問了市民有關新聞傳媒的評價，調查發現認為香港新聞傳媒有充分發揮言論自由評分創1997年有紀錄以來新低。（資料圖片）

75%被訪者主要上網睇新聞

民研於10月3日至16日以隨機抽樣電話訪問方式，訪問了500名18歲以上操粵語的香港居民。

調查發現，分別有75%及71%被訪者表示主要透過互聯網和電視得悉新聞。另外，分別有 24%及22%被訪者主要透過報紙和電台得悉新聞，當中前者較3月6日至20日顯著下跌。信任程度方面，分別有39%和28%被訪者認為電視和互聯網是最值得信任的新聞來源。然而，只有7%被訪者表示報章最值得信任，較半年前的13%顯著減少，並跌至1993年有紀錄以來最低。是次調查中亦有5%被訪者表示家人為最值得信任的新聞來源，較半年前顯著增加。

滿意率淨值則全數上升，32個百分點受訪者滿意電視表現，較去年9月5日至9日調查上升14個百分點，滿意電台亦有31個百分點。互聯網則有30個百分點，上升15個百分點，而報章為1個百分點，雜誌則是負11個百分點，整體滿意率淨值為16個百分點。

46%受訪者不滿意香港新聞自由程度

調查亦發現，有46%受訪者表示對香港的新聞自由程度表示不滿意。有53%受訪者認為香港新聞沒有充分發揮言論自由，43%被訪者認為香港新聞傳媒有誤用或濫用新聞自由，兩者評分均是1997年有紀錄以來新低。整體而言，市民對新聞傳媒整體表現的最新滿意率為44%，滿意淨值為正16個百分點，平均量值為 3.2，即整體上接近「一半半」。

另外，74%被訪者認為香港新聞傳媒批評中央政府時有顧忌；認為批評特區政府時有顧忌的則有63%，兩者淨值均是繼2022年9月5日至9日調查後，再次升至1997年有紀錄以來新高。整體而言，市民對香港傳媒公信力評分為5.29分，較人年3月及去年9月調查均上升0.18分。