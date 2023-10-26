施政報告｜未擬大規模發展綠化地帶　甯漢豪︰集中發展已覓到土地

《施政報告》指不打算大規模發展綠化地帶，外界關注邊陲地帶的發展方向，能否承諾不在邊陲地帶建屋。發展局局長甯漢豪表示，香港土地資源有限，相信任何政府官員不應該輕易地承諾個別類型土地不會有任何改變，向來土地供應是優次的問題。她又指，未來10年已有3,300多公頃熟地，與其再花好多氣力開發綠化地，不如集中精力做好已找到的土地。



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南大嶼生態康樂走廊冀加入康樂旅遊設施

政府計劃發展前南丫島石礦場用地，明年完成研究20公頃用地的發展方向，考慮發展對交通要求較低的住宿設施。甯漢豪在記者會上指，礦場用地有其特色包括人工湖等，有潛質發展成有特色住宿，但目前只租給非政府機構作康樂設施，希望明年在集思廣益下有建議出來。

另外政府亦會活化南大嶼生態康樂走廊，甯漢豪說活化是配合大嶼山北發展南保育的主題，顯示善用綠化土地，而報告提到未來土地供應有相當項目會推展，故暫時不會在綠化土地上新加高密度的屋房發展，但認為好多綠化土地都有潛力做康樂或旅遊設施，計劃在下年上半年就初步構思進行公眾參與活動。

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開發綠化地帶不易 不如集中做好已覓到的土地

至於其他綠化地帶，甯漢豪表示，政府在不同合場都提出郊野公園始終是郊野公園，郊野公園邊陲都是郊野公園，而公園外就是綠化用地，港人珍重郊野公園，如果論優次，應該郊野公園以外的綠化土地比較合適。她說香港有1.6萬公頃綠化土地，但當中有一半都不易發展，餘下有1,400多公頃綠化土地已陸續研究和改劃發展房屋。

她續指，未來10年已有3300多公頃熟地，與其再花好多氣力鑽研很多基建配套或經過環境影響評估等才開發到的綠化地，不如集中精力做好已找到的土地，確保它們如期上馬，這些餘下的而綠化地則可考慮加強旅遊、康樂資源。