施政報告｜全日制非本地研究生11.1起　兼職工作不限時數

【施政報告2023】政府公布新一份施政報告，提到為增加在港留學生學習及增值機會，11月起會暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，試行兩年。



政府今日（26日）表示，現時在港就讀的全日制非本地研究生如獲入境事務處發出「不反對通知書」，每周可從事不超過20小時的校內兼職、在學期內與其就讀學科相關的實習或在暑期期間工作。新安排是獲發來港就讀的簽證／進入許可的合資格學生，將同時獲發已更新的「不反對通知書」。



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現時在港就讀的全日制非本地研究生如獲入境事務處發出「不反對通知書」，每周可從事不超過20小時的校內兼職、在學期內與其就讀學科相關的實習或在暑期期間工作。這項現時限制會在11月1日起暫免。

政府今日（26日）表示，新一份施政報告提到，為增加在港留學生學習及增值機會，11月起，會暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，試行兩年，料受惠學生人數逾3.5萬人。

政府發言人表示，有關試行安排可讓學生就學期間有更大空間尋找工作，增進他們對在港工作的親身體驗和認識，提升他們畢業後留港發展的意欲。

入境處會在本星期內向相關院校簡介有關安排，並於稍後經各院校向合資格學生簽發明文提述暫免安排的不反對通知書，使他們毋須另行申請。而11月1日起，獲發來港就讀的簽證／進入許可的合資格學生，將同時獲發已更新的不反對通知書。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼

