施政報告｜活化紅磡站　甯漢豪：紅館附近「唔太好行」冀連接尖東

《施政報告》昨日（25日）發表，當中包括不少房屋土地政策，最受注目的是成立「解決劏房問題」工作組，而工作組要深入研究10個月再提出建議。此外，政府計劃在深水埗試行「社區客廳試行計劃」，亦被視為支援基層的主要措施。



財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、房屋署署長羅淑佩等官員，今日（26日）下午講解政策，黃偉綸強調，處理不適切劏房時，不能讓住客無家可歸。



黃偉綸說政府造地進度符合預期，土地供應主要是政府主導的項目，當中北部都會區及中部水域人工島正全速推進。

「解決劏房問題」工作組最快下星期會進行第一次會議，研究過程中會吸納各界意見，並會在10個月內發表建議。黃偉綸強調，解決劏房過程中要照顧住客，不能讓他們無家可歸。

10年土地供應計劃較去年多了90公頃，甯漢豪表示隨着北部都會區等多個地區開始規劃、施工，土地供應會有變化，她說今個財政年度可提供120公頃土地，大部份都位於東涌，較預期略多。

甯漢豪說3,300多公頃的土地供應計劃，有一半都是北部都會區及交倚洲人工島。至於北部都會區的詳細規劃，則留待下星期發布行動綱領時再解釋。

規劃土地時的配套也要創新，例如規劃土地用途要容納不同的配套用途，以免有改變時又要走法定程序，而除了賣地，新田科技城亦有有限度招標，創科及工業局會再研究。此外，換地模式在古洞北可行，甯漢豪表示將不限於住宅物業用地，會推展至其他用途用地。祖堂地收地方面，得到九成持有者同意之後就由政府收購餘下土地，再交由持有者發展，好處是政府可以限制現金流，而土地持有者亦可以與鄰近土地一同規劃發展。

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另外政府亦會選一些有大發展潛力的地皮發展，例如活化紅磡站項目，合共有10公頃，中間是紅磡體育館。甯漢豪說紅館南面土地丟空，附近亦「唔太好行」，因此希望做好紅磡海濱和尖東的連繫，已請港鐵做初步研究，冀明年有方案。

第二是南丫島石礦場都想發展，希望明年有好的建議。第三是南大嶼生態康樂走廊，暫時不會有新加的高密度發展，但有潛力做康樂和旅遊設施，希望明年上半年有具體建議讓公眾諮詢。

新界農地引入標準補地價金額，會先在元朗、北區和屯門試行，以定出適用的標準金額。

市區方面，市區重建涉及強拍門檻，最低門檻是六成半而不是六成，是因為參考周邊地區之後，認為六成門檻較其他地區低，因此今次不降到六成。

何永賢說，公屋供應在2023年9月底眼前計劃超過九成都已經在建屋階段。過渡性房屋入住率市區有110%，因為有居民流轉，新界亦超過80%，元朗同心村更超過90%。

私營房屋10年需求為13.2萬個，未來5年可供應約8萬個單位。

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劏房方面，黃偉綸指會設下標準，即未來劏房會分為合標準與不合標準兩類。至於為何要用10個月研究，他說10個月其實急迫，要制定適當水平，亦要做統計，而計劃開始的過渡與後續安排也要想清楚。他說劏房問題一直有處理，例如濫收水費等，今次是更全面的工作，任何建議出台都會盡快去做，包括凍結登記，再待有法律支持就取締不合格劏房。

他說香港約有10萬戶劏房，若每戶平均兩人則有20萬人住劏房，強調當中有很多情況例如住客簽了較長期合約等，在推行時都會一一考慮。

甯漢豪表示，強拍門檻分為舊區內60年樓齡，以及全港70年樓齡以上的舊樓，都會納入新的門檻，但並非全部都一定強拍，因為仍要土地審裁處判定是否已到需要重建的情況，還要定明賠償額等，務求讓業主有合理補償。明年會有新的辦事處，幫助小業主在聆訊前有各項專業意見，包括估價、法律服務和協助搬遷搵樓。

黃偉綸指交倚洲人工島希望2025年開始填海工程，而北部都會區則一直推進，兩者步伐有不同，強調兩者都重要。至於綠化帶會否建屋，甯漢豪則表示，政府不會「講死」某些土地用途，但強調要有優次，不少綠化土地都不易發展，餘下有1,400多公頃綠化土地已經做了規劃。未來10年已有3,300多公頃熟地，因此認為既然綠化地難開發，不如先集中發展現有規劃，而綠化地則可考慮加強旅遊、康樂功能。

粉嶺高爾夫球場項目方面，黃偉綸說只收回32公頃，超過20公頃做了公園，9.5公頃做公營房屋，不過現時有官司，要待結果再作決定。

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