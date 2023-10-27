中央港澳辦網站面世　列出主要職責和轄下八局工作範疇

中共中央港澳辦早前改組，相關人事及結構架構曝光。原國務院港澳辦網站已經改版，成為中央港澳辦和國務院港澳辦「雙牌頭」網站，並更新辦領導及組織架圖，列出主要職責和八個局的工作範疇。



中共中央港澳辦網站首頁。

根據中央港澳辦網站，中央港澳辦主任為夏寶龍，正部長級、分管日常工作的副主任為周霽，香港中聯辦主任鄭雁雄和澳門中聯辦主任鄭新聰亦擔任副主任，另外王靈桂亦是副主任。此外，辦領導還有中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長施克輝，以及室務會成員向斌。

網站列出十一項主要職責，包括：

（一）貫徹執行「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，堅持依法治港治澳，執行憲法和香港特別行政區基本法、 澳門特別行政區基本法，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，維護國家主權、安全、發展利益，促進港澳長期繁榮穩定。

（二）加強港澳工作的統籌協調、督促落實，組織開展對重大問題的調查研究，提出政策建議。

（三）組織研究起草涉港澳有關法律法規草案並提出立法建議，就基本法等涉港澳重要法律實施涉及的相關法律問題研究提出意見。

（四）支持特別行政區行政長官和特別行政區政府依法施政，推動建立完善特別行政區同憲法、基本法實施相關的制度和機制。

（五）研究提出健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度、完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制的措施建議。

（六）協調有關部門研究擬訂支持港澳發展經濟、保障民生福祉等方面的政策建議並推動落實。

（七）組織落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制工作。

（八）協調涉港澳宣傳工作，依法管理港澳新聞機構駐內地記者站和記者。

（九）協助特別行政區加強憲法和基本法以及國家安全法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強港澳社會的國家意識和愛國精神。

（十）負責內地與特別行政區政府和特別行政區行政長官的官方交往和工作聯絡，協調推動有關部門和地方加強與港澳交流合作，指導和管理內地與港澳因公往來有關事務。對中央駐港澳機構提出的有關事宜提供意見、建議和工作協助。

（十一）完成黨中央交辦的其他任務。



中共中央港澳辦網站列出主要職責。

至於組織機構，內設單位除了負責行政的秘書局和人事的機關黨委（幹部局），還包括八個局，分別為：

一局：承擔落實中央港澳政策有關工作。

二局：承擔政治領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

三局：承擔經濟領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

四局：承擔文化、教育、青年等領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

五局：承擔醫療衛生、民族、宗教、勞工、社會服務等領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

六局：承擔協調特別行政區開展維護國家安全有關工作。

七局：承擔協調涉港澳宣傳工作，承擔港澳新聞機構駐內地記者站和記者管理工作，承辦新聞發佈工作。

八局：承擔涉港澳有關法律法規草案起草和司法領域內地與特別行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。



另外，網站列出兩個直屬單位，為港澳研究所、機關服務中心。