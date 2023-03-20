中國政府網向各省市通布　國務院港澳辦在中央港澳辦加掛牌子

中國政府網今日（20日）公布國務院關於機構設置及關於部委管理的國家局設置通知，通知各省、自治區、直轄市政府及國務院各部委，指國務院港澳事務辦公室在中央港澳工作辦公室加掛牌子，由中央港澳工作辦公室承擔相關職責。



港澳辦。（資料圖片）

公布中的通知是國務院於上周四發布，當日中共中央、國務院公布《黨和國家機構改革方案》提到組建中央港澳工作辦公室，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

中國政府網今日在政策欄目發布相關通知，說明新的機構設置安排，當中除提及國務院港澳辦在中央港澳辦公室加掛牌子外，也有提及國務院僑務辦公室在中央統戰部加掛牌子，由中央統戰部承擔相關職責。國台辦與中央台辦、國家網信辦與中央網絡安全和信息化委員會辦公室，均是一個機構兩塊牌子，列入中央直屬機構序列。國新辦在中央宣傳部加掛牌子，由中央宣傳部承擔職責。

通知又提到，教育部對外保留國家語言文字工作委員會牌子；工業和信息化部對外保留國家航天局、國家原子能機構牌子；人力資源和社會保障部加掛國家外國專家局牌子；自然資源部對外保留國家海洋局牌子；生態環境部對外保留國家核安全局牌子；農業農村部加掛國家鄉村振興局牌子。