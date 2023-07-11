中共中央港澳辦今早開會　夏寶龍為主任　周霽為常務副主任

中共中央港澳辦召開會議，從新聞稿顯示，夏寶龍出任中共中央港澳辦主任，而周霽則出任常務副主任，為正部長級人員。



中共中央港澳辦公室7月11日早上舉行會議，辦公室主任夏寶龍主持，副主任為周霽、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明和王靈桂出席。（國務院港澳辦網頁）

國務院港澳辦發年新聞稿指，中共中央港澳辦今日（11日）早上召開會議，由中央港澳辦主任夏寶龍主持，並發表講話。中央港澳辦副主任為周霽、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明和王靈桂，而其中周霽為常務副主任，為正部長級人員。另外中央紀檢委國家監委駐中央港澳辦紀檢監察組組長施克輝，以及中央港澳辦室務會成員向斌亦出席會議。

1964年5月出生的周霽曾任河南省常委、省政府黨組副書記、副省長，並在2021年出任省委副書記。與夏寶龍一樣，出任港澳系統要職之前的崗位與香港關係不大。全國港澳研究會顧問劉兆佳早前接受《香港01》查詢時指，周霽深得中共中央信任、熟悉中央對港政策、政治能力強、執行能力高。

而另一副主任楊萬明，上星期以中央港澳辦、國務院港澳辦副主任的職銜出席2023年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議，是中央港澳辦高層首次以該辦公室的名義出席公開場合。劉兆佳指，中央港澳辦與國務院港澳辦是一個機構兩個牌子，而通常是對內的新聞公布會用中央港澳辦的職銜，對外則可能只用港澳辦或兩者職銜皆用。