中共中央港澳辦人事布局　其中三局負責人名單曝光

中共中央港澳辦組織架構今日（27日）曝光，共設8個局，再加上秘書局、機關黨委（幹部局），由原國務院港澳辦的9司變成10局。消息指，原國務院港澳辦安全事務司司長王振民擔任中央港澳辦一局局長、原國務院港澳辦交流司司長吳煒擔任中央港澳辦三局局長、原國務院港澳辦宣傳司司長曾健，擔任中央港澳辦七局局長。



另外，特首李家超上月22日抵達杭州出席亞運開幕禮，在社交媒體交代「國務院港澳辦副司長邰凡到機場迎接」。24日上午，澳門特首賀一誠到訪浙江大學，浙江大學官網則首度披露：「中央港澳辦、國務院港澳辦一局負責人邰凡參加活動。」作為「一局負責人」而非「主要負責同志」的邰凡，應是副局長、即王振民副手。



而珠海市金灣區區委統戰部微信公眾號「金灣統戰」也曾報道，「中央港澳辦三局主要負責同志吳煒一行二人，於9月20日前往金灣區調研珠海太空中心及中航通飛。」吳煒原為國務院港澳辦交流司司長，此次參觀企業，正好與今日公布的三局職能脗合。



國務院港澳辦原設有秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司、宣傳司、安全事務司和機關黨委（人事司）共九個司，屬正司局級人員。

中共中央港澳辦網站列出組織架構。

今日公布的中共中央港澳辦則有十個局，除秘書局和機構黨委（幹部局）分管屬於內務的財政與行政和人事管理外，又設一至八局各司其職，其中一局負責落實中央港澳有關政策工作、三局則承擔經濟領域內地與特區官方交往、七局則負責宣傳工作。

據悉，國務院系統部委內設機構稱為「司」，黨中央系統的內設機構則稱為「局」。由於由於架構變大，加上要適應新形勢和職責，中共中央港澳辦各「局」未有照搬原國務院港澳辦「司」的分工。正如邰凡在杭州亞運會期間接待港澳特首，相信一局承擔了部分原聯絡司職能，即「承辦內地與香港、澳門特別行政區政府聯繫的有關事務」。

熟悉情況人士又解釋，內地早前相關報道中，吳煒的頭銜是「中央港澳辦三局主要負責同志」，邰凡為「中央港澳辦一局負責人」，「主要負責同志」即一把手，故吳煒是三局局長，邰凡職銜為「負責人」則應是副局長。