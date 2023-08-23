港澳辦副主任楊萬明出任中國對外友好協會會長

由中國人民對外友好協會主辦的第三屆「中俄青年同走友誼路」活動周一（21日）在北京舉行開幕禮，據中國人民對外友好協會網站消息，去年擔任國務院港澳辦副主任的中央港澳辦副主任楊萬明，在開幕儀式以中國人民對外友好協會會長身份陪同第十三屆全國政協副主席，中俄友好、和平與發展委員會中方主席夏寶龍出席該活動。外界估計，楊萬明正式出任中國人民對外友好協會會長後，其港澳辦副主任角色或有變動。



中國人民對外友好協會第三屆中俄青年同走友誼路活動周一（21日）在北京舉行開幕禮，楊萬明以中國友協會長身份出席。（中國人民對外友好協會網頁）

據上月報道，中央港澳辦組建工作已完成，根據港澳辦網頁轉發貴州政府的稿件，文章第一段指交代7月初在貴陽舉行的泛珠三角區域合作行政首長聯席會議會者名單時，楊萬明職銜為中央港澳辦、國務院港澳辦副主任。

至於中國人民對外友好協會是從事民間外交事業的全國性人民團體，據協會官網最新介紹，8月21日，由協會主辦的第三屆「中俄青年同走友誼路」活動在北京釣魚台國賓館正式拉開帷幕。全國政協副主席，中俄友好、和平與發展委員會中方主席夏寶龍出席該啟動儀式並致辭，並由中國人民對外友好協會會長楊萬明陪同出席。

據有關消息，楊萬明已出任中國人民對外友好協會會長，或卸任中央港澳辦副主任。59歲的楊萬明畢業於南京大學，在外事系統工作多年，曾分別擔任中國駐智利和駐阿根廷大使，去年起擔任國務院港澳辦副主任。