施政報告｜李家超指樓市辣招非永久措施　需健康發展避免大上大落

《施政報告》提出調整樓市辣招。特首李家超今日（28日）在電台節目指出，當年推出辣招是因為樓價高企需要管控，而非永久措施，本次調整已經平衡各方因素。



至於北部都會區及明日大嶼人工島發展，他表示會持續推進，但仍會有不同因素影響。北部都會區是從現有土地中發展的項目，一直推進，而人工島需要填海及做環評報告，故發展進度會較慢。



李家超指調整樓市辣招已經平衡各方因素。（資料圖片）

樓市要健康發展

李家超指，以往很多樓市管控措施涉及的因素，今日已經不存在，並指樓市辣招並不是永久推行，而是到一個新階段時，就需要考慮各方平衡而改動措施。他表示，未買樓的市民想樓價回落，而已經置業的市民想樓價不要下跌，政府並不是要操控樓價，而是要樓市健康發展，避免大上大落，及持續留意市場發展。

特首李家超。（資料圖片/林靄怡攝）

考慮就大型項目引入私人資金

對於北部都會區及明日大嶼人工島，他指香港確保穩定安全，就可以不停發展。不過，他亦指出北部都會區是從現有土地中發展的項目，而人工島需要填海及做環評報告，故人工島發展進度會較慢。本次《施政報告》提出成立「大型發展項目融資委員會」，李家超指主要是關心項目發展過程涉及的資金，會考慮引入私人投資參與的可能性，藉此分擔政府的財政負擔。