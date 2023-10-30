炒公務員｜簡化機制減申述次數　議員憂造成「馬房文化」

公務員事務局長楊何蓓茵今日（30日）在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上表示，當局已簡化著令工作表現持續欠佳的公務員退休的制，包括將申述次數由4次減至2次、毋須再設獨立委員會評核個案。不過，有多位議員擔心新機制或會形成「馬房文化」，建議考慮設由下而上的反饋機制及抽樣檢查報告等。



公務員事務局局長楊何蓓茵（資料圖片/歐嘉樂攝）

楊何蓓茵表示，當局已簡化著令工作表現持續欠佳的公務員退休機制，包括將申述次數由4次減至2次、毋須再設獨立委員會評核個案、限制在特定情況下才可以延長「觀察期」1次，及規定向相關公務員暫停或延期發放增薪。楊何蓓茵相信，簡化機制後可令程序縮短至少10個月。

勞工界立法會議員周小松關注評核機制可如何做到更客觀、持平，避免「馬房文化」。楊何蓓茵表示，會鼓勵部門客觀做評核，指現時好少工作是「手板眼見功夫」，難以單靠完成次數評核公務員表現優劣，故必須由上司監察其表現。她續指，有覆核人員負責覆核評核，而覆核人員是職系首長，負責整個職系的覆核，會知道部門上司的評分是嚴格抑或寬鬆，部門首長須親自查閱個案，交公務員事務局查閱後，再交由獨立於行政機關以外的公務員敍用委員會，再到局長、行政長官等審批，認為有多重獨立於直屬上司的機關、個人查閱個案後，局方決定不會再另設獨立委員會。

工聯會梁子穎追問當局會否考慮參考私人市場，設由下以上反饋的機制？楊何蓓茵直言，「多了角度評核一個人，如何拿捏會更困難」。民建聯何俊賢又詢問局方會否有抽樣報告，楊何蓓茵表示，局方會鼓勵職系管理人員抽樣覆核個案，「要擺心機睇特別好或者特別差嘅個案」。