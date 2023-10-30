區議會選舉｜倡檢討選制是否過嚴　湯家驊：直選提名放鬆不太危險

區議會選舉提名期今日（30日）結束，至今沒有民主派取得足夠提名參選。民主思路本身有6至7人有意出選，至今只有一人取得足夠「三會」成員提名報名出戰，民主思路形容提名門檻極高。



本身是行政會議成員的民主思路召集人湯家驊接受《香港01》訪問時說，要檢討區議會選舉制度是否過嚴，建議考慮在直選提名門檻上「放鬆少少」，「三會」網絡以外的人都能獲提名參選，令更多人較易入閘。



民主思路葉浚生上星期三（25日）取得足夠「三會」成員提名，報名參選離島區議會地方直選。（民主思路相片）

民主思路葉浚生上星期三（25日）取得足夠「三會」成員提名，報名參選離島區議會地方直選。他坦言今次區議會直選提名門檻非常高，有幸趕及在提名截止前報名。

區議會選舉2023專頁

冀下屆改善制度 湯家驊：唔開放處理未必可以人盡其用

民主思路召集人湯家驊形容，「有一個都好過無」，他解釋民主思路作為智庫，人脈不夠廣闊；二來今次新制度很多「三會」成員都小心翼翼，可能爭取提名上會有困難，希望下一屆選舉在制度上可以容許更多人較易入閘，「如果唔開放處理，未必可以人盡其用，政府要檢討制度上是否可繼續改善」，而如果有政黨未獲提名，都要檢討是否仍適合在一國兩制下發展黨務，如果不適合的話，黨的存在價值都有限。

湯家驊建議，今屆區議會選舉之後要檢討制度是否過嚴。（香港01攝）

湯家驊倡提名門檻放鬆 三會網絡以外的人更易獲提名

湯家驊建議，今屆區議會選舉之後要檢討一下，制度是否過嚴，他暫時沒定論，但坦言「如果將提名放喺一個群組，比重係咪過大」。他說區議會議席組成已經有俗稱「間選」的地區委員會界別，「提名（門檻）放鬆少少，直選方面，容許三會網絡以外的人獲提名參選，都不是一件太危險的事」。

區議會選舉2023已報名參選人名單

截至10月28日，離島區直選提名有：（離島）民建聯葉培基、無申報政治聯繫鍾美慧、工聯會劉展鵬、民主思路葉浚生。