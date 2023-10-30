區議會選舉｜料無民主派獲足夠三會提名參選　市民提名超額仍卡關

區議會選舉提名期最後一天，《香港01》向各表明有意參選的民主派查詢爭取「三會」成員提名情況。民主黨預料傍晚才公布消息；民協回覆未獲「三會」成員提名參選；區政聯盟獲一名「三會」成員表態願意提名，獨立民主派陳琬琛維持只有兩名「三會」成員提名。改變主意不參選的非建制派新思維，據悉參選人亦未達「三會」提名門檻一半。換言之，未有民主派或非建制派取得足夠提名入閘參選，在索取「三會」成員提名時遭「卡關」。



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民主派無一獲足夠提名參選區議會

表明有意參選的民主派，包括派出6人的民主黨、派出2人的民協、派出2人的區政聯盟，以及獨立民主派區議會主席陳琬琛、毛家俊。《香港01》向各民主派查詢，至今未有人獲足夠「三會」成員提名參選區議會，即是分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會各三名委員提名。

區議會選舉2023專頁

民協派出郭偉誠、周啟廉出選區議會。（鄭子峰攝）

民協兩參選人零「三會」提名 市民提名超額完成

民協兩名計劃參選人郭偉誠和周啟廉，至今不獲「三會」成員提名。郭偉誠向《香港01》表示，提名期開始時隨即透過民政事務處轉發聯絡資料予「三會」成員，至今沒有回音。他亦透過網上搜尋及本身人脈，聯絡部分「三會」成員，「有啲人唔喺香港，有啲人話忙，有啲人話考慮下，有啲人話俾咗人」。「三會」提名碰壁，市民提名超額完成，郭偉誠說直選議員要面對選民，市民提名已遠超100人上限。

郭偉誠無奈未獲「三會」成員提名：我問心無悔

郭偉誠對未獲「三會」成員提名感到遺憾和無奈，形容民協服務地區30多年，地區實力經驗無容置疑，自己在深水埗區多年工作，與街坊緊密聯繫，獲得不少市民支持，「可惜三會委員嘅個人主觀同判斷（不提名），一定係遺憾同失望，自己用盡全力，提名期內無停過爭取三會提名，問心無悔」。他說未來會堅持初心服務地區，惟黨內需解決資源問題。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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區政聯盟「零的突破」 獲1名「三會」成員願提名

有意出選大埔區的區政聯盟區鎮樺和區鎮濠，索取「三會」成員提名時亦碰壁。區鎮樺向《香港01》表示，截至星期日（29日），只有1名「三會」成員回覆願意提名，約10名「三會」成員回覆已將所有名額給予他人，無空間再給提名，有3名「三會」成員回覆很想提名他們，惟表示有難處不方便，亦有部分「三會」成員未收到確實通知可否提名民主派，故不敢給提名，以免得罪任何人，區鎮樺說會努力到最後。

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陳琬琛維持兩張「三會」提名票 參選不樂觀

獨立民主派、荃灣區議會主席陳琬琛早已透過民政處將爭取提名的訊息，發給所有「三會」成員。他服務地區38年，至今維持兩名「三會」成員，還有七個提名才達到入閘門檻，入閘參選不樂觀。

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願提名者無政黨背景 據悉新思維未達三會提名門檻一半

非建制派新思維原定派出社區幹事彭意婷和副主席崔定邦，出戰油尖旺和將軍澳選區，提名期間以電郵及信件聯絡所屬選區所有三會成員，僅獲兩封電郵回覆，亦與約60名「三會」成員通電話，不過未能取得足夠「三會」提名票，據了解「三會」提名門檻一半也達不到，故在提名期結束前三日宣布不參選。

彭意婷向《香港01》表示，部分「三會」成員態度冷淡，多數人向她表示「觀望中、考慮下」，即使民政事務處轉介訊息予「三會」成員，也十分依靠「三會」成員主動聯絡參選人，否則參選人難以接觸。不過，彭意婷透露，提名期後期有一位透過信件聯絡的「三會」成員主動接觸她，並表示願意給予提名票，該人無政黨背景，估計因無集體利益考慮願意給予提名

參選情況與預期有落差 狄志遠冀容納多元聲音

新思維主席、立法會議員狄志遠向《香港01》表示，雖然前日（28日）二人取提名有輕微進展，但距離「入閘」門檻仍有大差距，認為提名期最後一日不會有大變數，坦言情況與預期有落差，作為小政黨早有預料參選面對重重困難，即使入閘都未必會贏，但期望在一國兩制下容納多元聲音，推動香港發展，未來不會停止地區工作，笑指「無選舉就代表有更大空間辦活動」。