區議會選舉｜提名期剛結束　民主黨：6黨員未獲足夠提名未能參選

區議會選舉提名剛於下午五時結束，民主黨於提名期結束後約五分鐘即發稿，指該黨六名擬參選的黨友最終得不到足夠三會成員的提名，未能報名參與12月舉行的區議會選舉。



羅健熙（右）指因未能獲取足夠提名，民主黨6名參選人未能參與12月的區選。（資料圖片/鄭子峰攝）

民主黨主席羅健𤋮表示，民主黨派出的六名成員透過選管會提供的選民名冊摘錄，郵寄了的競選政綱、個人資料、施政報告建議予三會成員，亦有部份人士接觸了個別三會成員。雖然有個別參選人得到個別三會成員提名，惟最終未能達到提名門檻。最終未能參選，實在可惜。因尊重相關人士意願，不會公佈具體數字及名字。

根據參選提名規定，直選參選人要獲參選選區至少50名選民提名，更要獲地區三會每會各至少3名委員提名，即至少9名三會成員提名，方能滿足提名要求。

▼民主黨原擬派出6人參選區議會▼



民主黨派出6人參選區議會，包括羅健熙、黎熙琳、潘秉康、伍凱欣、葉梓傑、朱子洛。

南區東南區：南區前區議員羅健熙

南區西北區：南區前區議員黎熙琳

東區康灣區：南區前區議員潘秉康

中西區中區：中西區前區議員伍凱欣

觀塘東南區：觀塘前區議員葉梓傑

油尖旺南區：油尖旺區議員朱子洛

聲明重申：透過不同渠道服務港人

羅健熙表示縱使前路艱難，民主黨將一如既往，透過不同渠道繼續為留下來的港人發聲，真實地反映不同市民的想法，提出他們認為對香港和香港人最有益處的建議。民主黨參與是次區議會選舉，原本是希望將不同香港人的聲音帶進體制，讓區議會內有更多元的想法和聲音，在社區層面服務香港市民，同時也在彌漫著無力感的社會繼續作出嘗試。

他感謝願意參與是次選舉的黨友，指在龐大壓力和充滿未知的情況下仍然盡力嘗試；他又承諾現任民主黨區議員會繼續在餘下任期緊守崗位服務市民。羅健熙又特別感謝提名了民主黨參選人的市民，感謝他們對民主黨和參選人的信任、支持和鼓勵，未能成功報名深感抱歉。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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