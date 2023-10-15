區議會選舉｜民主黨減至6人參選　5人曾辭職　羅健熙：寄信爭提名

新一屆區議會選舉提名期即將開始，民主黨宣布派6人參加地區直選，較早前推薦的8人少，除了油尖旺區議員朱子洛尋求連任，其餘5人都是前年區議員宣誓前的辭職潮中離任區議員。主席羅健熙透露，將郵寄資料予三會成員爭取提名。



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民主黨擬派6人出戰直選 5人曾辭職

民主黨派出6人參選區議會，包括羅健熙、黎熙琳、潘秉康、伍凱欣、葉梓傑、朱子洛。

民主黨今日（15日）召開記者會交代參選名單，中委會早前通過推薦人出選，最新決定派6人參加地區直選，人數較之前少，稱主要因為有黨友出於個人考慮。出7油尖旺區議員朱子洛尋求連任，其餘5人都是前年辭任區議員，包括黨主席羅健熙、副主席伍凱欣、葉梓傑、潘秉康和黎熙琳。羅健熙解釋，不宣誓的原因很多，並非代表拒絕宣誓或拒絕認同《基本法》和特區政府，區議員參選時已簽署聲明要擁護《基本法》和香港特別行政區。擬出戰選區名單如下：

南區東南區：南區前區議員羅健熙

南區西北區：南區前區議員黎熙琳

東區康灣區：南區前區議員潘秉康

中西區中區：中西區前區議員伍凱欣

觀塘東南區：觀塘前區議員葉梓傑

油尖旺南區：油尖旺區議員朱子洛

羅健熙：先寄信爭提名 未打算登門拜訪

民主黨主席羅健熙表示，本周收到地區委員會成員資料，包括全名及登記地址，將會連同民主黨《施政報告》建議、參選人簡介和政綱等寄給當區三會成員爭取提名。至於會否採取更主動做法，如登門拜訪爭取提名票，羅健熙直言：「我自己唔係好舒服，如果有人登門」。他指過去兩屆選舉無再做家訪，認為最近選民對登門拜訪的觀感一般，市民相對重視私隱，擔心會被誤以為騷擾，故會先郵寄政綱及參選人資料，讓三會成員了解民主黨理念和過往的工作。

民主黨10月15日召開記者會交代參選名單。（鄭子峰攝）

回應「未洗心革面」 羅健熙：一直擁護一國兩制效忠特區

對於有評論指民主黨與2019年修例風波關係密切，認為該黨未「洗心革面」，被問到會如何說服三會成員民主黨符合「愛國愛港」要求時，羅健熙重申，民主黨一直都擁護一國兩制、效忠特區政府，又認為出選黨友都符合「愛國者」原則，不過重申「資格審查方面由提名人考慮⋯⋯ 三會成員認為民主黨是哪種狀態，由他們判斷。」

羅健熙坦言市民對民主黨派員參選的意見不一，強調無論如何都想服務香港市民，只能盡力做。（鄭子峰攝）

兩邊不討好？羅健熙：民主黨有意繼續服務市民

民主黨自宣布參選以來評價兩極，被問到會否擔心兩邊不討好時，羅健熙表示，黨內有聽取不同意見，而該黨有意繼續服務香港市民，儘管不能掌握最後結果、選民觀感，民主黨都只能平常心面對，稱民主黨前路、定位會再作討論。不過有預計今屆區議會選舉投票率偏低，會否不利民主黨選情？羅健熙重申難以評估投票率，坦言市民對民主黨派員參選的意見不一，強調無論如何都想服務香港市民，只能盡力做。

羅健熙呼籲選民投票，說相信體制內仍有人有心服務，不論大家有何看法，認為留下來的人都要繼續生活，香港總有地方可以盡力改善，相信在這生活的人都想香港變得更好。