拆局｜民主黨出選者大多曾辭職惹質疑　為何有現任議員打退堂鼓？

民主黨參選名單由8人減至6人，只有1人是爭取連任，其餘5人是前區議員，於宣誓前的辭職潮中離任，主席羅健熙解釋並非代表拒絕認同《基本法》和特區政府，惟再被建制報章抨擊。據了解，原本不只1名現任議員在黨內報名參選，有非區議員背景的黨員亦有興趣報名，但最後都撤回，其中一個現實考慮是取不到提名，有「三會」成員亦說未收到指示可以提名，有人笑言不用民主黨牌頭可能更易爭提名。



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擬出選5人曾辭職 建制報章續追擊「政治投機」

民主黨昨日（15日）公布參選名單，現任議員只有油尖旺區議會副主席朱子洛尋求連任，其餘5人前年已辭任區議員，包括黨主席羅健熙、副主席伍凱欣、葉梓傑、潘秉康和黎熙琳，當時正值2021年區議員宣誓前夕，部分人解釋是個人理由。羅健熙說不宣誓的原因很多，並非代表拒絕宣誓或拒絕認同《基本法》和特區政府，又說區議員參選時已簽署聲明要擁護《基本法》和香港特別行政區。說法一出，建制報章翌日繼續追擊羅健熙，形容他「詭辯」、「狡辯」、「政治投機」等。

9月20日民主黨中委會議後，主席羅健熙公布有8人通過區議會黨內推薦參選，名單則稍後才有安排。圖為民主黨總部。（夏家朗攝）

據悉曾不只一人冀爭連任 惟取不到提名打退堂鼓

據了解，民主黨較早前有不只一名現任議員報名參選，至少有兩至三人有意爭取連任，惟最終出選名單較中委會推薦的8人少之外，絕大部分人都曾經辭職。由考慮選到決定不選，據悉有部分人過去數星期都找不到「三會」成員提名，甚至有人私下找民政處人員協助，情況亦不理想，是部分人撤回申請的其中一個考慮，有人笑言沒民主黨牌頭可能更易入閘。再者，部分有意參選人士本身憂入閘難，亦擔心支持者的壓力，參選意欲像高山低谷，隨著民意、入閘機會上上落落，最終參選名單人數少過之前亦是意料之內。

「三會」成員未收指示可提名民主派

《香港01》三星期前報道過，有「三會」成員曾經收到指示，不能讓「反對派」入閘，但沒說明是否指民主黨，當時全國港澳研究會顧問劉兆佳說，不覺得中央要將民主黨趕盡殺絕，劉兆佳兩星期後說法指「中央不在乎民主派能否參選」。有計劃參選的民主派坦言，曾經向部分「三會」成員爭取提名，對方都是說上面無通知好難俾，有「三會」成員亦說未收到指示可以提名民主黨或民主派，不會輕舉妄動提名。民主黨內部有人打定輸數，惟是否取得提名都要多看兩個星期。