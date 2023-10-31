羅健熙：原希望讓支持者投票表態　民主黨應否留在建制內

民主黨得不到任何地區委員會「三會」提名，無任何人士能入閘參與12月的區議會選舉，新一屆區議會將完全沒有民主黨及民主派人士。民主黨主席羅健熙在影片中表示，原希望讓支持者透過投票，表態是否支持民主黨留在體制內工作，但可惜沒有這個機會。



羅健熙說，原本希望透過參選投票，知道市民究竟在現階段想不想民主黨有人在體制內。（民主黨影片截圖）

網上和街坊意見有落差 無法判斷支持者想法

羅健熙說，他明白不少人都認為民主黨沒有甚麼政治空間，甚至網上經常有人說：「執咗佢啦！」雖然參選時都知道很困難，但他仍希望透過議席發表聲音，帶出地區議題可惜今次無法做到。

對於市民對民主黨的想法，他說網上世界和落區與街坊交流的意見有落差，「我無辦法判斷我哋嘅支持者點樣去諗呢件事。」

大家想民主黨點樣去行呢？我嘗試去收集唔同嘅想法，但我無辦法做到一個好確切嘅判斷，就係我哋嘅支持者點諗。 民主黨主席羅健熙

他原本希望透過參選投票，知道市民究竟在現階段想不想民主黨有人在體制內，「民主黨正正係透過大家好多年支持先至出現嘅政黨，先至維持到而家嘅政黨，如果市民唔支持嘅話，就要服膺、接受這個情況」，但可惜市民投票表態的情況沒有出現。

▼民主黨原擬派出6人參選區議會▼



民主黨派出6人參選區議會，包括羅健熙、黎熙琳、潘秉康、伍凱欣、葉梓傑、朱子洛。

思考沒有議席下有甚麼可以做

羅健熙表示，民主黨思考在沒有議席的情況下有甚麼可以做，認為：「喺香港生活唔應該接受無嘢可以改變、無嘢可以做。政治上可能係，你可能覺得參選呢樣嘢對你嚟講都係嘥氣，你可能有咁嘅心態，但係我唔覺得我哋要好輕易就將我地唔同嘅東西就咁講『嘥氣啦』。」

他認為，這種情緒放大的話，對香港生活的人沒有益處，認為應該思考未來日子有甚麼可以做，以做到小小的改善，令人有少少抒發或生活上的改善，「我哋係度生活緊嘅，所似有啲嘢令環境變好，（係）好合理好應該嘅事。」

至於民主黨的困難，羅健熙說給自己的要求很簡單，就是做任何決定都要堅守自己的價值，確保自己的信念堅定，並在冷嘲熱諷之下繼續去嘗試做一些事情。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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