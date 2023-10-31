區議會選舉｜議席將歸零　民主派無「錢途」？　如何走下去？

第七屆區議會選舉提名期昨午（30日）結束，民主派政黨「全軍覆沒」，無人能成功取得足夠「三會」成員提名票，無緣落場打選戰。除新思維外，其他民主派政黨在立法會亦早已無議席，如今連區議會議席也將於明年元旦日「歸零」，財政來源受打擊，各民主黨派能否有足夠的財力支撐至下次選舉？



據《香港01》了解，民主派政黨在財政困難問題上並非束手無策，反而是如何在零議席情況下繼續前行，並說服外界相信他們既是支持民主但又同時是真誠愛國者，才是最大問號。



民主黨黨產賣剩太子總部，羅健熙指以現有資源仍可以低模式運作一段時間。（資料圖片／夏家朗攝）

民主黨自1994年創黨以來，今年12月的區議會選舉將首次缺席，加上也沒有參與立法會選舉，令該黨財政狀況一直受到外界關注。過去，一度的民主派第一大黨，立法會和區議員黨員上繳指定比例薪津，加上2019年前每年慣常舉辦的籌款晚宴和發售獎券，也成為民主黨帶來主要財政收入來源

身兼民主黨籌款委員會主席的袁海文去年曾透露，過去獎券及黨慶晚宴籌款，這兩部份每年可籌款約千萬；區議員及立法會議員上繳，則佔黨收入約一成，並同時承擔着其他地區服務開支。

惟隨著該黨無參與立法會選舉，現屆區議會又因辭職潮及遭DQ等，區議員人數由近80人銳減至現時只剩8人，12月又無緣角逐下屆區議會議席，踏入明年元旦日區議會議廿席便會「清零」。

民主黨總部物業或有助緩財困

加上過去兩年多次因不同外在原因終要擱置的籌款晚宴，未來也難言能否再成功舉辦，最壞的打算是至少在未來幾年必須另闢「錢途」達至「自給自足」。民主黨主席羅健熙今早（31日）透露，以現有資源仍可以低模式運作一段時間。但他未詳細再交代，稱會與黨友再商討，但指未有時間表因為並不急切。

盤點民主黨黨產，最重要資產正是現時位於太子總部，由於位處旺區，加上是設有平台的特色單位，隨著職員人手已減至剩下單位數，不排除可以出租部分樓面作為開源方法之一。

因此，財政問題雖嚴竣但非最迫切，反而是民主黨的未來路向才是最急切要探究，正如羅健熙本人也承認作為政黨必須要參選和有議席，但當議席明年全數歸零後，如何避過變成一個壓力團體，並尋求捲土重來的機會才是重中之重。

郭偉誠料民協需縮減人手

至於另一個未能入閘的民主派政黨民協，總幹事郭偉誠向《香港01》表示，現時區議員開支可實報實銷，能負擔到地區辨事處聘請兩至三名同事協助處理地區事務和舉辦活動的支出，但明年起民協區議員數目「清零」，意味要考慮生存問題，資源變得緊絀，相信要縮減人手。

民協郭偉誠承認將要縮減辦事處人手。（資料圖片/鄭子峰攝）

郭偉誠透露黨內仍未就未來去向作詳細討論，他本人的初心則仍是繼續服務社區，但未知黨內資源能否負擔，稱「最快都要下年先決定」，強調民協本屆區議會任期結束前都會用心服務社區：「不會躺平」。

據了解，民協現時也有舉辦收費興趣班、營辦職訓中心，反應踴躍，相關課程也可以帶來收入，也許能成為「救命草」支持這個有37年歷史的政黨。

狄志遠：用立法會資源頂住 惟每月仍超支2萬

至於被視為中間派的非建制派政團新思維，同樣也未能成功入閘參選，但至少仍有黨主席狄志遠是立法會議員，有議員薪津及實報實銷的辦事處營運開支支撐運作。狄志遠向表示，新思維聘用八位全職員負責黨內運作，有區議會資源固然更好，但立法會資源亦「幫到好多」，暫時未需要縮減人手，但坦言每月超支約2萬，「尚可堅持到，但要爭住先、借住先」。

10月27日，新思維放棄參選區議會。（梁鵬威攝）

另外，狄志遠提到當初租用位於將軍澳的辦事處時，房署已向他說明辦事處為當區區議員優先租用，指雖然現時有一定數量的辦事處空置，但當新一屆區議會任期明年元旦開始後，直選、間選、及委任議員便會瓜分區內辦事處，擔心新思維屆時要搬離將軍澳，「盡量都想留返喺將軍澳，好多居民都好支持、認受我哋，搞活動都排曬長龍」，笑稱已向個別政黨人士「求情」：「留返個位畀我哋啦，我哋個辦公室好細㗎咋！」