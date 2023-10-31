區議會選舉｜羅健熙：對解散無包袱　狄志遠：未感到受排擠

區議會選舉提名期昨日（30日）結束，民主派政黨無人能成功獲足夠提名「入閘」報名參選。民主黨主席羅健熙今早表示：「食飯食唔到選又選唔到」，他對「解散（民主黨）無包袱，但不希望離散」強調要與黨友商討未來去向。至於會否接受政府的委任區議會議席，羅笑言：「從來無討論過」



而另一個未能入閘、被視為中間路線政黨的新思維，其主席兼立法會議員狄志遠則拒評今次結果是否反應中間路線已沒有生存空間，強調他在立法會內近兩年未感到被排擠，指香港是多元社會。他又稱經自省後認為：「我哋（新思維）係愛國愛港。」



羅健熙今早（31日）接受商台訪問時稱，不同人有不同想法，承認政黨不能參選會變得無價值，至於民主黨的未來參選空間，他認為不宜現在下定論，強調要堅持底線。但被問及當民主黨完全沒有議員時，營運資源從何而來？羅健熙稱：「食飯食唔到，選又選唔到」但指以現有資源仍可以低模式運作一段時間。他會與黨友再商討前路，但指未有時間表因為並不急切。

我無解散（民主黨）包袱，但不希望出現離散。 民主黨主席羅健熙

他強調，不希望不同聲音在香港這個多元社會完全消失：「留下來的人自己顧自己算？不會是生活越衰越開心？」他又指，自9月20日記者會宣布有意派人出選及後來發展，已預計未能入閘，平常心看待，認為是制度令參選困難，即使現任議員也未能獲提名，並以服務了荃灣38年的陳琬琛為例。

至於是否早已預知不能入閘，他則稱：「不會話預咗」，因初期不知實際情況，宣布參選後知困難。他說，昨日有街坊主動表示願意給予提名，他說：「（獲街坊提名）好易，出去半個鐘就能夠攞夠」

按規定直選要獲選區至少獲五十名當區選民簽名支持提名，另要三會各至少三名委員提名。

至於狄志遠則稱開始時是樂觀積極部署，早期反應正面看到誠意，指接觸的人均表示支持多些人參與選舉，當時有信心能取得足夠三會提名，但後期發現生變，至上周五宣布棄選，是因為一些好朋友也表示：「（提名）唔得住。」由於當時連一半的三會提名也未有，預計也難在剩下的一、兩天內獲足夠提名。

被問及特首李家超上周行會指提名不是垂手可得，未獲足夠提名者應檢討，或因未能說服提名人士他們是真正愛國愛港。狄志遠認為李家超根本不懂選舉：「特首可能不懂選舉，選舉不是直線，又指新思維其中一名有參參選人崔定邦一直服務旅遊界，為業界發聲：「咁都要問心有愧？」他實在不知如可回應。狄又肯定表交代了自省結果。

我檢討後認為我哋係愛國愛港，應該讓更多人能參與選舉 新思維主席、立法會議員狄志遠

至於全國港澳研究會顧問劉兆佳指今次區選的「入閘」情況，正好體現中央對愛國者定義。狄志遠則認為如此劃線太過粗疏。他又表示會善用未來幾年時間，組「自我關愛隊」做好地區工作。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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