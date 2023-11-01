區議會選舉｜田北辰控訴：提名人見面會都唔搞！曾國衞稱無意改變

區議會選舉提名期周一（30日）結束，立法會大會今日（1日）開會討論投票日宣傳等安排，實政圓桌議員田北辰藉機會為4名未獲足夠提名參選的成員控訴，「老實講，所有選舉如果連提名人見面會政府都唔搞，主席，何來選舉？」。政制及內地事務局局長曾國衞表示未有意欲作改變。



立法會大會開會，民建聯陳勇提出口頭質詢。（林靄怡攝）

「區選Halloween」加強區議會投票宣傳

民建聯立法會議員陳勇今日（1日）在大會提出口頭質詢，問及當局將如何提升該選舉的氛圍、當局有何具體計劃加強區議會地方選區選民認識其所屬選區，以及加強地區委員會界別選民了解投票安排，以及如何做好選舉當日的各項安排。

曾國衞表示，政府已採用創新及接地氣的宣傳方法，包括舉辦「區選夜繽紛」、「區選Halloween」，更走進社區與市民零接觸，在不同地點設展覽、親子工作坊等，更製作了不同的電視節目，介紹選舉知識及安排等，亦將在11月底及12月初舉辦論壇讓大眾認識候選人。地方選區宣傳方面，當局除去信通知市民外，亦在社交平台發布選區劃分改變，未來會繼續在短片及聲條中向選民介紹。選舉當日的各項安排方面，選舉事務處將會使用5G網絡，確保網絡穩定，選民資料亦會連接政府雲端系統，確保選民資料不會遺失；當局亦會盡量安排工作人員在他居住的地方工作，以便他投票；傳媒方面，選舉事務處設傳媒熱線供查詢，亦會設專責小組全日瀏覽新聞，有虛假新聞會即時澄清。

立法會大會開會，政制及內地事務局局長曾國衞回應口頭質詢。（林靄怡攝）

何俊賢關注向內地港人宣傳 曾國衞稱小紅書宣傳成效不錯

民建聯何俊賢關注政府有何針對居住在內地的港人的選舉宣傳，曾國衞表示當局已聯絡內地的各個辦事處，透過小紅書等媒體發放區議會選舉、投票安排，認為成效不錯，強調在選舉臨近前，局方會再寄出選舉通知卡，印上投票站等資料。

實政圓桌田北辰建議舉辦「三會」提名人見面會。（會議截圖）

實政圓桌田北辰控訴「提名人見面會都唔搞，何來選舉？」

實政圓桌擬派5人參選，最終僅1名成員獲足夠三會提名「入閘」。該黨召集人田北辰表示，其餘4名成員早前向屯門及元朗241位三會委員「叩門」爭取提名，最終獲7人答應提名，惟當中3人諮詢所屬三會主席後撤回提名。

他建議，政府在未來的區議會選舉提名期舉辦簡介會、見面會，又要求立法規定「三會」主席保持中立，不能左右成員提名意欲，直言：「老實講，所有選舉如果連提名人見面會政府都唔搞，主席，何來選舉？」

立法會大會開會，政制及內地事務局局長曾國衞回應口頭質詢。（林靄怡攝）

曾國衞重申，在新選制提名期下已作出新安排，包括政黨及非政黨人士都可以透過民政事務處取得提名人資料，認為現有安排行之有效，坦言未有意欲。

田北辰表示既然政府選擇不做改變，自己亦無謂「自討苦吃」（文睿攝）

提議員議案跟進？田北辰：無謂「自討苦吃」

田北辰會後會見傳媒表示，自己曾為三屆人大代表、現任立法會議員，絕對稱得上為「愛國者」，檢討及總結是次提名期情況後，認為是有人希望減少競爭而不向他人提名，直言長遠來說對香港區議會發展不好。被問到未來有何跟進工作，會否提出議員議案，田北辰表示既然政府選擇不做改變，自己亦無謂「自討苦吃」，「整個議案到時得我一個支持？我只想帶出而家嘅形勢。」

田北辰又指，難預料下屆區議會會否重演今日的困窘，「政治一日都太長」，又重申：「我個心從來都係為咗國家，為咗香港更加進步、完善，唯一未完善的是提名期的處理。」