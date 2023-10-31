區議會選舉｜民協未獲得任何三會提名　主席廖成利：制度矯枉過正

區議會提名期昨日（30日）結束，民協原本派出社區主任郭偉誠出戰深水埗東，及現任屯門湖景區議員周啟廉爭取出戰屯門西選區，惟最終兩人均未能獲得任何三會成員提名，未能「入閘」。



民協主席廖成利表示，1986年至今，民協首度因提名票不足而未能報名，直言非常遺憾。他指出有建制派開明派都未能獲得地區三會提名，形容體制「過猶不及」、「矯枉過正」，建議下次區議會選舉取消三會提名。



廖成利（中）指區議會制度矯枉過正。（廖雁雄攝）

不患無位，患所以立；不患莫己知，求為可知也。 論語

廖成利指，37年來第一次未有足夠提名參與區議會選舉，感到非常遺憾。他引述《論語》不患無位，患所以立；不患莫己知，求為可知也，鼓勵郭偉誠及周啟廉，稱「有料嘅一定有位置，唔使擔心冇人識你」。

廖成利指區議會制度仍有完善空間。（廖雁雄攝）

子貢問：「師與商也孰賢？」子曰：「師也過，商也不及。」曰：「然則師愈與？」子曰：「過猶不及。」 論語

他又稱對區議會選舉制度有少少意見，表示「好完善化嘅制度都有完善空間」，再引述《論語》子貢問：「師與商也孰賢？」子曰：「師也過，商也不及。」曰：「然則師愈與？」子曰：「過猶不及。」稱過猶不及就是矯枉過正，認為下次區議會選舉可取消三會提名，認為有審查委員會已經足夠。

廖成利：望區議會制度微調 否則此路已盡

至於民協未來去向，他引述已故立法會議員司徒華的話「各就各位、各盡所能、促進量變、期待質變」，表示民協則會以「各就各位、各盡所能、愛國愛港、民生為主」為原則，如區議會制度微調，或許下屆民協捲土重來，否則此路已盡。他又稱，民協或許參加下一屆立法會選舉，視乎屆時情況而定，並呼籲市民珍惜每一次投票機會。

周啟廉（左）和郭偉誠（右）。（廖雁雄攝）

已經用盡方法聯絡三會

郭偉誠表示，起初已經通過民政署向三會秘書處電郵轉介政綱，包括提供了自己的電郵、電話、地址、傳真，惟至今沒有佳音；亦有在網上找資料、詢問前輩找三會成員聯絡，惟三會成員的回應不正面、不理想，表示已經用盡方法，對未獲得三會成員認可及支持表示遺憾和失望。他指「香港市民眼睛都雪亮，我哋無需要多講」。

周啟廉則對街坊表示「唔好意思」，稱自己沒有放棄，而是「香港放棄咗我」，稱大家都很明白，三會成員沒有回覆都沒有辦法。他又稱，或先去旅行轉換心情，現時感到失望及難過，但接受現況。

李庭豐、廖成利、周啟廉、郭偉誠（左起）。（廖雁雄攝）

提名較以往艱難

民協副主席李庭豐指，區議會性質是居民與政府的溝通橋樑，民協希望居民聲音與政府意願連接，稱本次民協未能達到橋樑角色，又稱結果是否如市民所願，就要視乎選舉結果及市民體會。他又稱，本次選舉尋求提名相當困難，艱難程度遠高於以往。

至於民協的地區辦事處，李庭豐指尚未討論租務安排，但卸任區議員後將沒有津貼，會再視乎有否資源及空間維持辦事處運作。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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