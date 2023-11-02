李克強逝世｜司長議員撰文悼念　張欣宇：一直警醒有權不能用盡

上周五病逝的國務院前總理李克強，遺體今日（2日）在北京火化，香港特區政府總部及中聯辦下半旗誌哀。香港新方向立法會議員張欣宇發文悼念李克強，稱回想李克強2015年在政府工作報告提及「大道至簡，有權不能任性」，他說這是一直警醒自己的理念，於體制內服務更加明白這句話的分量和意義



張欣宇在社交網站撰文悼念李克強。（張欣宇Facebook截圖）

張欣宇在社交網站撰文悼念李克強，他重提李克強2015年在政府工作報告中，親自加入的內容「大道至簡，有權不能任性」。他說自己2015年剛開始從專業技術職位，走上前線管理崗位，當時無意中讀到這句話，已經覺得十分入心，之後承蒙上司信任，負責管理的團隊規模越來越大，從幾十到幾百再到過千人，多少掌握了些所謂的「權力」

他說「有權不能用盡，有權更要克制」始終是一直警醒自己的理念，現在轉換角色，來到體制內服務眾人之事，更加明白這句話的分量和意義。

陳茂波撰文悼念李克強。（陳茂波Facebook截圖）

財政司司長陳茂波亦在社交網站撰文悼念李克強，他說李克強過去很關心香港的發展，鼓勵要發揮「國家所需，香港所長」的作用，築固香港的國際金融中心地位不能動搖。陳茂波說今天（2日）香港跟全國各地一起下半旗，深切哀悼他的離世，也對他的家人表達摰誠慰問。