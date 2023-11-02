同樂運動會｜葉劉捱轟惹區選抹黑聯想　何君堯否認罵戰　議員割席

同樂運動會前夕，一批反同性戀人士開記者會反對活動舉行，獲跨黨派8名立法會議員出席接收請願信，記者會主軸原本是表述反對鼓吹同性戀，不過席上議員何君堯斥運動會「牴觸國安法」、有人更要求葉劉淑儀辭任行會，辣起火頭，區議會選舉臨近，葉劉隨即反擊是惡劣負面競選手法，何君堯否認隔空罵戰，不過有份出席的議員紛紛割席，批評何君堯上綱上線「葉太辭職有乜關係？國咩安法啫？」，直言與選舉絕無關係。



何君堯、梁美芬、簡慧敏、邵家輝和李鎮強等議員，與一批市民召開記者會，反對舉辦同樂運動會。（梁鵬威攝）

由反同樂運動會到要求辭任行會 葉劉質疑區選抹黑

昨日（1日）「性傾向條例家校關注組」成員趙佩玉、浸大前講師梁燕城等人，以「一群香港普通市民」名義在立法會召開記者會，反對周五（3日）舉行的同樂運動會，多名議員出席發言並接收請願信，包括經民聯副主席梁美芬、自由黨主席邵家輝及副主席李鎮強、科技創新界議員邱達根、經民聯地產及建造界議員龍漢標、選委界議員簡慧敏、何君堯及新思維主席狄志遠。

會上何君堯將其中一個矛頭指向運動會主禮嘉賓葉劉淑儀，稱同運會真正議程是推動同性婚姻合法化，批評是牴觸國家安全法。葉劉即晚拍片反駁從來沒有推廣或贊成同性婚姻合法化，提到有新民黨候選人街站被人圍插，形容有人用負面競選惡劣手法，拖低選舉文化。今次反同記者會經民聯、自由黨，以至新思維都有議員出席，惹起區選抹黑聯想。

出席議員嘆何君堯過火「葉太辭職有乜關係？」

有份出席記者會的議員私下慨嘆，事前不知何君堯發表言論內容，透露多名議員早在何君堯發言前已經離開現場，但因傳媒拍下他們與何君堯一同出席記者會接信，一度被「燒埋一疊」。有議員坦言何君堯言論轉移焦點，「葉太辭職有乜關係？國咩安法，聯想唔到」，更從來沒有將同志運動會議題作區選政綱，否認與區議會選舉有關。

+ 27

何君堯否認隔空罵戰：記者寫錯咗

主角之一的何君堯接受《香港01》訪問時說不想再就事件補充，「我哋都無隔空罵戰（對於葉太認為同樂運動會無違反國安有何回應？）我嘅立場尋日已經講咗，唔想重複，總之我同葉太就無隔空罵戰，你哋（記者）自己寫錯咗。」

有份出席記者會的經民聯梁美芬向《香港01》表示，對於葉劉淑儀的回應沒補充，只是說認同終審法院就承認海外同性婚姻案的判詞，認為同性婚姻「非常有爭議性」，對於外界聯想與選舉有關，梁美芬說出席反同樂運動會的「一群香港市民」，據她了解一直長期維護一夫一妻婚姻制度，「不是一天半天的」。自由黨主席邵家輝都不評論何君堯的言論，重申自由黨一向反對鼓吹同性戀，同樂運動會有機會是鼓吹的活動。

矛頭指向葉太不理想 狄志遠：上綱上線

有份出席的社福界立法會議員狄志遠說，基於自己的宗教信仰，故不認同同性戀，但強調自己絕對尊重，對於記者會矛頭似乎直指葉太，狄志遠直言不是理想做法，「上綱上線、針對人，唔會令件事可以客觀理性討論」，認為過於政治化、人生攻擊反而會聚焦錯討論點，不利團體爭取所信服的道理。不過，狄志遠認為請願的團體只不過是「太肉緊」，透露自己認識當中數位核心成員，他們都沒有政治背景。

在記者會接收請願信的科技創新界立法會議員邱達根向《香港01》表示，出席的原意是了解不同立場的市民的意見，坦言認同不應歧視性小眾，亦反對向幼童灌輸同性戀訊息，「今次Gay Games有冇做呢樣嘢呢？我都唔知啦，佢哋都未做；第二，Gay Games有冇違反國安法呢，我唔評論，我淨係聽。」他亦拒絕評論有聲音要求行會召集人葉劉淑儀應辭職才主禮活動的說法。