同樂運動會｜因疫情延至2023年11月舉行　創辦人：惡言更激起決心

國際盛事「同樂運動會」(Gay Games)原訂明年11月舉行,惟活動近月連番惹爭議,包括被立法會議員何君堯形容為、「有失體面」、「污糟錢」、「披着羊皮的豺狼」等。「同樂運動會」主辦單位今(15日)宣布,與世界同性戀運動聯合會商討後決定,將活動延遲一年至2023年11月舉行,確實日子有待確定。

同樂運動會創辦人Dennis Philipse在聲明中批評,有立法會議員試圖將運動會「政治化」,轉移傳媒視線,反而激發起300名義工決心去舉辦包容各界的活動,亦增加了更多商家洽商贊助。



推遲1年舉行更能兌現在港舉辦承諾 成為整個地區的燈塔

香港同樂運動會創辦人兼聯合主席Dennis Philipse形容,延期1年的決定是令活動成功舉行關鍵:「新冠肺炎變種病毒發展難以預測,加上相應旅遊限制措施,為全球各地有意來港參加者帶來挑戰,現時世界與2017年已截然不同。」

Dennis Philipse認為,在疫情持續不確定下,將運動會推遲1年至2023年11月舉行,能讓世界同性戀運動聯合會的會員團體能有更充足的時間,為運動員安排訓練,並將於替代安排,形容做法更能兌現其在港舉辦活動承諾,並成為整個地區的燈塔。

何君堯直早前在立法會直斥舉辦同志運動會活動「有失體面」、更形容活動收益是「污糟錢」,事件在社會引起極大反響。(資料圖片)

對於何君堯近月連番狙擊同樂運動會,Dennis Philipse在聲明中批評,有立法會議員試圖將運動會政治化,轉移傳媒視線,強調活動開放讓所有人參與(an event open to all),專注在多樣性中的團結(focused on Unity in Diversity)。

他指,這些小眾惡言,反而激發起300名義工的決心,亦取得公眾、商界和立法會議員的「壓倒性支持」。他透露,在立法會在6月談及運動會後,主辦單位已收到企業和私人場館的大量查詢,形容有關機構的「潛在合作夥伴和質助」。