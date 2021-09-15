同樂運動會｜因疫情延至2023年11月舉行　創辦人：惡言更激起決心

國際盛事「同樂運動會」（Gay Games）原訂明年11月舉行，惟活動近月連番惹爭議，包括被立法會議員何君堯形容為、「有失體面」、「污糟錢」、「披着羊皮的豺狼」等。「同樂運動會」主辦單位今（15日）宣布，與世界同性戀運動聯合會商討後決定，將活動延遲一年至2023年11月舉行，確實日子有待確定。

同樂運動會創辦人Dennis Philipse在聲明中批評，有立法會議員試圖將運動會「政治化」，轉移傳媒視線，反而激發起300名義工決心去舉辦包容各界的活動，亦增加了更多商家洽商贊助。



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推遲1年舉行更能兌現在港舉辦承諾 成為整個地區的燈塔

香港同樂運動會創辦人兼聯合主席Dennis Philipse形容，延期1年的決定是令活動成功舉行關鍵：「新冠肺炎變種病毒發展難以預測，加上相應旅遊限制措施，為全球各地有意來港參加者帶來挑戰，現時世界與2017年已截然不同。」

Dennis Philipse認為，在疫情持續不確定下，將運動會推遲1年至2023年11月舉行，能讓世界同性戀運動聯合會的會員團體能有更充足的時間，為運動員安排訓練，並將於替代安排，形容做法更能兌現其在港舉辦活動承諾，並成為整個地區的燈塔。

何君堯直早前在立法會直斥舉辦同志運動會活動「有失體面」、更形容活動收益是「污糟錢」，事件在社會引起極大反響。(資料圖片)

有立法會議員試圖將運動會政治化，轉移傳媒視線，反而激發起300名義工決心去舉辦包容各界的活動，亦增加更多商家洽商贊助。 同樂運動會創辦人Dennis Philipse

對於何君堯近月連番狙擊同樂運動會，Dennis Philipse在聲明中批評，有立法會議員試圖將運動會政治化，轉移傳媒視線，強調活動開放讓所有人參與（an event open to all），專注在多樣性中的團結（focused on Unity in Diversity）。

他指，這些小眾惡言，反而激發起300名義工的決心，亦取得公眾、商界和立法會議員的「壓倒性支持」。他透露，在立法會在6月談及運動會後，主辦單位已收到企業和私人場館的大量查詢，形容有關機構的「潛在合作夥伴和質助」。