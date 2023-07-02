七一回歸｜李家超遇制裁愈強　否認副司長冗員　港人可批評政府

本屆政府上任剛滿一年，行政長官李家超今日（2日）接受電台訪問，指過去因疫情、2019年「黑暴」、立法會癱瘓，而導致政府「好多事想做，但做唔到」，強調政府團隊都期望在短時間內完成最多的事，特別提到副司長為團隊做了很多統籌及溝通工作，非外界所指的冗員。



有聲音質疑修例風波後，市民不能批評政府，李家超對此否認，強調自己重視反對聲音，又指仍有公眾活動如常舉行，但重申香港仍有外國勢力影響，「唔想我哋有啲方面好、唔想香港太成功」，故政府仍要警剔。對於被外國制裁，他指反而增加自己的動力，「遇強愈強，更要堅守立場，佢唔希望我成功，我更要成功」。



社會事件、疫情令港要追時間 否認副司長是冗員

李家超上任剛滿一年，他表示自覺責任重大、肩負使命，但過去香港受疫情、2019年「黑暴」、立法會癱瘓，而導致政府「好多事想做，但做唔到」，他期望自己和團隊可以在最短時間內做最多的事，成功追成績，因此他積極建立團結性，與司局長、公務員團隊共同合作。

李家超提到當時提出設立副司長職位時，外界有不少意見質疑副司長是冗員，他表示非常不認同。他強調現時政府內部好多統籌工作都由副司長負責，包括政策出台前向市民進行解說，讓市民知道施政背後的原因，並帶領跨部門合作。他舉例指，政務司副司長卓永興帶領打撃700個衞生黑點，在多個部門携手執法下已遠超原目標600個。

否認不能批評政府 稱香港仍是高度透明的城市

提到有質疑聲音指，修例風波後市民不能批評政府，李家超對此否認，稱自己反而聽多了很多批評聲音，甚至十分重視反對意見，強調容許舉行公眾活動，但他重申「要從歷史看現實」，指2019年的社會事件傷害得社會好嚴重，有外國力量破壞香港，亦有港人被被利用，即使現時社會亦仍有軟對抗的內部力量，強調不能掉以輕心。

他又強調，表達方式多元，指記者的問題依然尖銳、有報章鬧得激烈，政府官員仍要充分準備，而政府完善地區治理網絡，為的就是從地區人士中收集市民的意見。另外，他提出「紅隊」的概念正正是為了在政策出台前，聽取不同的批評聲音後，及時修正政策，確保政策成效良好。

李家超：制裁令自己更有動力

李家超重申，香港仍是一個高度透明的城市，在網絡盛行下消息傳播得更快，直言：「自由不受嘗試打撃影響」。他又批評反而有西方國家對我國有針對性反撃，「唔想我哋有啲方面好、唔想香港太成功，所以我哋要更小心」。他指被制裁反而增加自己的動力，「遇強愈強，更要堅守立場，佢唔希望我成功，我更要成功」，他又強調政府工作不受西方打壓影響，指團隊過去仍如常到法國、美國、日內瓦等地出席國際會議。

李家超在社交網站上載與妻子牽手的溫聲合照（李家超Fb圖片）

李家超上任後，多番公開感謝太太的體諒及陪伴，近日更揚言任期結束後要與太太「笑傲江湖」，李家超坦言對太太感到內疚，指雖然幾年後「行返落同一條海，啲水又唔同」，但承諾以後必定會倍計貢獻太太。他又期望香港未來成為更發達、更關愛共融的地方，讓人完夢、令自豪的家園。