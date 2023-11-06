政圈風聲｜區選翌日為學校假期　為何令建制派很煩惱？

區議會選舉提名期結束，399名參選人有待區議會資格審查委員會核實是否符合參選資格，但大家都已紛紛落區宣傳，除為了勝選，更為了拉動投票氣氛，但近日有建制派卻發現12月11日的選舉翌日為學校假期，有建制派人坦言為此感到擔心和煩惱，卻也無能為力。



首先，為何12月11日星期一是學校假期呢？便要可追溯至2020年的一份教育局通告：通知各包括公營、直資及私立中學、小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，指教育局常任秘書長按《教育規例》第 82 條，把主要公共選舉即立法會換屆選舉、及區議會一般選舉的選舉日翌日訂為學校假期。

通告交代指，由於每次選舉均有接近半數的投票及點票站設於不同類型校舍內，鑑於新登記及投票選民人數持續上升，過去數年的選舉中，部分票站要在選舉日翌日早上才能將校舍歸還學校，妨礙學校正常運作，以致有不少學校不願借出校舍作票站用途。為減低選舉對學校運作的影響及讓選舉順利進行，選舉管理委員會建議政府將選舉日翌日訂為學校假期。

當年因應選民對選舉反應熱烈，為鼓勵學校借出校舍配合選舉，因此決定選舉日翌日訂為學校假期。

但時移勢易，今年的區議會選舉，建制派內不少人坦言對投票率不樂觀，雖然有關方希望投票率能達至三成，但不少建制中人坦言，以現時港人對選舉的冷淡反應，投票率最終若有兩成堪稱「達標」，部分人更悲觀預計投票率可能只有一成半，如今更發現投票日翌日原來是學校假期，猶如淋下一盆冷水，教他們要如何推高投票率呢？

憂市民自製長假離港棄投票

他們的憂慮也不是無矢放的。因為，12月11日是學校假期的話，儘管打工仔依然要上班，但不少港人會自製長假期，難保一些選民家長眼見子女有假期，自己也請假自製三天長假，加上近期北上玩樂成新趨勢，每逢周末或假期，各大口岸均湧現北上人潮，三天假期足夠一家大小到內地大灣區城市遊玩，夾在中間的12月10日投票日很可能被「犠牲」。

儘管難以估計最終有幾多家長選民會因此而離港，但本港幼稚園加中小學合計有逾80萬學童，即使只有小比例的家長決定自製長假離港，但也難免對投票率造成影響，但他們對此也無能為力，始終也是市民的自由，對推動投票率只能盡力而為了。

2020年一個為便利選舉的決定，誰又會想到卻帶來今天可能拖低投票率的煩惱？

區議會選舉2023已報名參選人名單

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