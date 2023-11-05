國安公署強烈譴責制裁：再多再濫都是廢紙　將深入推進國安法實施

駐港國家安全公署強烈譴責和堅決反對美國國會議員提出香港制裁法案，批評美方霸凌式的制裁「再多再濫都將是廢紙一張」，絕不可能動搖中央和特區依法維護國家安全的意志決心。



駐港維護國家安全公署在銅鑼灣維景酒店的臨時辦公大樓。（周禮希攝）

國安公署：霸凌式制裁再多再濫都是廢紙

公署今天（5日）表示，美國少數政客再次操弄政治議題，採取恐嚇手段，叫囂將包括香港法官、檢控官及政府官員在內的49人列入「制裁」名單，公署堅決支持香港特區依法履行維護國家安全職責，堅定不移維護香港國安法權威。發言人指出，香港是法治社會，中央支持香港保持普通法制度，以憲法和基本法為基礎的特別行政區憲制秩序穩健運行。

公署又說去年7月以來，美國少數政客「包藏禍心，頻繁炮製法案，抹黑攻擊香港司法制度，以所謂香港人權為幌子老調重彈，進一步向香港法官和檢控官揮舞制裁大棒」，批評美方無視國際法和國際關係基本準則，公然踐踏法律公義，插手他國內政，妄言威逼恫嚇，干擾特區正常執法、檢控和審判工作，阻撓香港國安法有效實施，妄圖使反中亂港分子逃脫法律懲治，讓香港重回亂局，形容「霸凌式的制裁再多再濫都將是廢紙一張」，絕不可能動搖中央和特區依法維護國家安全的意志決心，香港特區必將堅定捍衛香港法治，確保「一國兩制」事業堅如磐石。

國安公署臨時辦公室。（王譯揚攝）

將深入推進國安法實施

發言人強調，駐港國家安全公署高度警惕外部勢力干涉香港事務、破壞特區法治的企圖，將深入推進香港國安法實施，採取一切必要手段和措施，有效防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為和活動。