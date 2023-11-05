團體撕美國國旗抗議制裁　倡官員改以支付寶出糧：可以好放心

多個建制團體今日（5日）到美國駐港澳總領事館，抗議美國國會的「香港制裁法案」，其中，香港福建社團聯會的請願召集人曹達明表示，美國制裁完全無用，被問到會否擔心香港官員被制裁要用現金出糧，他認為有方法出糧就可以，「有支付寶咁多嘢轉數，好放心」。



保衛香港運動、香港福建社團聯會等先後到美國駐港澳總領事館抗議制裁法案。（保衛香港運動集會片段截圖）

保衛香港運動批評恐嚇制裁官員干預香港事務

保衛香港運動多名成員到美國駐港澳總領事館外抗議，強烈譴責美國國會跨黨派議員提出法案，批評是恐嚇制裁49名香港特區官員，粗暴干預香港事務，嚴重違反國際關係法則。

領事館沒人接信 團體撕毀請願信和美國國旗

香港福建社團聯會亦到場請願，要求美國立刻停止干擾香港事務，嚴厲譴責美國制裁法案，聯會強烈敦促美國政客認真事實，堅定支持特區政府維護國家安全和發展利益。美國駐港澳總領事館沒派人接信，請願人士撕毀請願信和美國國旗，高叫「剷除美國，世界和平」。

曹達明表示，美國制裁完全無用。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

團體稱不擔心官員現金出糧 倡改以支付寶出糧

召集人曹達明表示，美國制裁完全無用，相信香港官員不會怕美國政客。他被問到香港官員一旦遭制裁需現金出糧會否很慘，他認為沒所謂，「總之有方法出到糧就得，唔理佢現金定支票，或者過數，宜家有支付寶咁多嘢轉數，呢樣嘢可以好放心」。