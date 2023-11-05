張炳良籲平衡國安與自由　李家超：風險仍在、小心迷惑手段推矛盾

正在上海出席進博會的行政長官李家超，被問到前運輸及房屋局局長張炳良稱，香港在維護國家安全與自由多元之間要做好平衡，防範「一左二窄」，李家超回應說維護國家安全工作要拿捏好「度」，社會上雖然表面平穩，但仍有很多「暗流、急流」，國家安全風險仍然存在，不是表面平靜便沒風險，稱小心有人用迷惑手段推動矛盾。



張炳良。（資料圖片）

張炳良提醒要平衡維護國家安全與自由多元

教育大學公共行政學顧問、前運輸及房屋局局長張炳良日前在報章撰文，稱在維護國家安全與自由多元之間要做好平衡，防範「一左二窄」，「一左二窄」出自新華社前香港分社社長許家屯的回憶錄，大意指對港工作的思想和政治線不能過左。

正在上海出席進博會的行政長官李家超見記者。（政府新聞處截圖 ）

社會仍有「暗流、急流」 李家超：不是表面平靜便沒風險

李家超回應張炳良的說法時指，永遠都是要做好維護國家安全工作，但同樣要拿捏好「度」，要盡量多認識國安法條文，明白香港目前形勢。他說想再次提醒大家，社會上雖然表面平穩，但仍有很多「暗流、急流」，國家安全風險仍然存在，根基尚待穩固，所以既要做好國家安全工作，認識香港國安法，亦要判斷和掌握好香港是國際城市、面對複雜環境的形勢，著大家共同認識國家安全方面的細節、要求及風險，確保更加做好這方面工作。

李家超又說每個人都要小心，不是表面平靜便代表我們沒風險，在了解風險同時，有信心在現有制度、特區政府工作及愛國者治港共同努力之下，本港的風險是可控，「但要大家共同努力提高警覺，亦都要小心有人用迷惑性的手段，看似一些很正常的議題，其實是推動矛盾，抗拒特區政府或國家的管治權」。

香港是「超級增值人」 讚港人「有橋、食腦、有質素」

另外，李家超總結上海出席進博會之行，他說國家對香港重視和支持，今次進博會論壇香港行政長官有兩次發言機會，感謝商務部安排。他說香港是國家重要橋樑，為國家「引進來、走出去」外，更為企業和國際提供高增值服務，不單是「超級連繫人」更是「超級增值人」。

他又指今次參展商數目是歷屆之冠，參觀過港商攤位，讚揚香港人「好有橋、食腦、好有質素」，例如推廣奶茶文化，盡展本港特色，一同說好香港故事。李家超又指，今次本港與上海簽署五份合作協議及備忘錄，涵蓋科研創新合作，會繼續推動兩地發展合作。