國安法矯枉過正影響生育率？李家超：唔好忘記黑暴痛楚入心入肺

《施政報告》表明明年內完成《基本法》23條立法，行政長官李家超說，將加強解說，包括「有歪心的人」，對於有意見認為國安法矯枉過正，甚至影響生育率，李家超說不要忘記2019年「黑暴」傷口「痛到入心入肺」，香港仍然有「亂」的風險，穩固基礎未完全建立，相信只要做好國家安全教育，社會認識更深、更易有共識。



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國安法矯枉過正？李家超：唔好忘記黑暴傷口痛到入心入肺

前運輸及房局局長張炳良早前說，國安法不能隨便使用，政府要制止個別「過左」的行為，以免影響市民及國際對香港的觀感。

李家超出席電視節目時被問到是否認同社會太重視國家安全，國安法矯枉過正，他引述港澳辦主任夏寶龍指2019年「黑暴」傷口雖然痊癒，但別忘記當時傷口的痛楚，「除咗做好國安工作，更重要係我哋傷口好咗，唔好忘記當時傷口係好痛，痛到入心入肺，你同我坐喺度都唔能夠保證被人打」。他形容2019年「黑暴」是警鐘，要時刻想起，不要忘記，「亂仲喺度，穩固基礎未建立晒」，維護國家安全亦要考慮外部勢力界入因素「呢個肯定未停啦」，他舉例國與國之間博弈，不希望香港好，突然實施制裁等。

國安法影響生育率？李家超：長期黑暴你仲會唔會喺香港？

被問到是否國安好重要，不需要考慮影響生育率，李家超反問「如果黑暴長期，你仲會唔會打算喺香港？自覺維護國家安全是非常啱」，他認為只要做好國家安全教育，社會認識更深，更容易有共鳴和共識。

李家超又表示，發放2萬元新生嬰兒獎勵金，只是政府的心意，明白政策刺激生育的作用有限，「係咪唔做坐視不理呢，我作為行政長官，如果（生育率）再跌點呀，係咪要有明確訊息誘導生育」，明白很多人說2萬元不足，但釐訂獎勵金亦要視乎政府財政狀況。

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23條立法將加強解說 包括「有歪心的人」

李家超被問到明年內就23條立法，會否考慮外國企業對香港的觀感，他說投資者會希望環境安全穩定，如果有戰爭會令投資付諸東流，強調國安法確保有穩健安全基礎讓人投資，但保障自由、人權都重要，23條立法不可凌駕基本法列明的人權自由保障。他說會就立法加強解說，包括「有歪心的人」，又或者新聞界，保障資訊自由，否則上到法庭都不會容許。