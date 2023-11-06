警告美政客注意3個反效果　劉兆佳：港國安案可移交中央審理

美國跨黨派議員提出制裁更多本港官員，包括國安法指定法官後，本港連日不斷有團體到美國駐港總領事館抗議干預香港事務。全國港澳研究會顧問劉兆佳點出，若涉及外國勢力介入，致香港特區管轄有困難，可觸發動用《香港國安法》第55條，把涉國安的案件管轄權會移交中央駐港國安公署，甚至將案件在內地審判。劉兆佳的論點也獲行政會議召集人葉劉淑儀和民建聯認同。



劉兆佳接受《香港01》查詢時指，假如真的出現最壞情況，即香港的司法和法治體制因為美西方的刻意破壞而難以正常有效運作，《香港國安法》第55條正是中央政府的後著。他指，即是無論美國政客如何肆無忌憚干預和破壞香港的司法和法治體系，都無法阻止國安法的切實執行和反中亂港分子被繩之於法。



他坦言現階段難以判斷中央會否被迫出手，但指美國政客明目張膽的險惡行徑，不但不會得逞，甚至產生他們不願看到的三個反效果。



劉兆佳認為是次區議會選舉讓各界了解「愛國者」的界線。（盧翊銘攝）

劉兆佳向《香港01》分析指，自中央制定《香港國安法》並頒布實施後，美國對香港實施的「制裁」和「懲罰」行動紛至沓來，且有變本加厲之勢。美國推翻1992年制定的《美國香港政策法》給予香港「特殊地位和待遇」、終止與香港的司法互助合作、限制香港從美國取得敏感科技和終止一些教育和文化交流項目。此外，美國政客和媒體更不斷抹黑香港的人權、自由、法治和投資環境，鼓勵西方資金和人才撤離香港，藉以損害香港的經濟發展和削弱香港在聯繫中國與世界的橋樑角色。

美政客針對本港的鬥爭對象不斷擴大

他認為，美國政客近年更開始把鬥爭對象不斷擴大。繼之前針對政府官員作制裁後，五名美國聯邦參議院和眾議院的議員近日提出所謂《香港制裁法》（Hong Kong Sanctions Act）法案，要求美國政府對另外49名香港官員、法官、檢控官乃至私人律師施加制裁，這些美國議員的目的肯定不止一個。

肯定不只是為了「營救」黎智英和其他反中亂港分子，而是「擦亮」其反華「招牌」，增加他們在國會選舉中連任的機會。另外一個目的是向那些一直受他們支持的在香港和逃亡到西方國家的反中亂港分子作某些「交代」，讓那些人覺得美國沒有離棄他們。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

《香港國安法》第55條訂明（資料圖片）

有以下情形之一的，經香港特別行政區政府或者駐香港特別行政區維護國家安全公署提出，並報中央人民政府批准，由駐香港特別行政區維護國家安全公署對本法規定的危害國家安全犯罪案件行使管轄權： （一）案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄確有困難的； （二）出現香港特別行政區政府無法有效執行本法的嚴重情況的； （三）出現國家安全面臨重大現實威脅的情況的。 《香港國安法》第55條

劉兆佳：國安法早留後著

劉兆佳指，假如真的出現最壞情況，即香港的司法和法治體制因為美西方的刻意破壞而難以正常有效運作，《香港國安法》仍然留有「後着」，因國安法第55條規定，在某些情形下，經特區政府或駐香港特別行政區維護國家安全公署提出，並報中央人民政府批准，由駐港國安全公署對本法規定的危害國家安全犯罪案件行使管轄權。其中一種情形正是「案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄卻有困難的」。

也就是說，無論美國政客如何肆無忌憚干預和破壞香港的司法和法治體系，他們都無法阻止《香港國安法》的切實執行和反中亂港分子被繩之於法。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳又指，美國議員的主要目的是通過對香港官員和司法人員的威嚇，迫使他們不敢切實履行維護國家安全的法律責任，甚至要讓他們按美國意旨辦事。他們的行為已經粗暴和嚴重侵犯中國的主權、危害中國的安全、破壞香港的穩定和法治和衝擊香港的司法獨立。他們的惡劣意圖已昭然若揭，是任何主權國家都不能容忍的。

他坦言，這些美國政客明目張膽的險惡行徑，不但不會得逞，甚至會產生他們不願意看到的反效果。

曹達明表示，美國制裁完全無用。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

全港團結反擊干預

首先，劉兆佳指香港特區政府、司法界、法律界以至社會團體，對美國議員的行徑同仇敵愾，予以嚴厲譴責，反映香港各界切實執行《香港國安法》和維護國家安全的責任和決心。美國政客的行為，只會增強香港各界尤其是司法界嚴正執法的意志，反擊美國政客干預的決心。

認清遏制中國和損害香港的意圖

其次，是讓更多港人更清楚看到美國遏制中國和損害香港的意圖，讓香港社會更能上下一心、團結一致應對日後來自美西方對香港的各種敵對行動。今後，美國乃至西方在香港的政治影響力勢必進一步下墜。

反中亂港分子被厭棄

最後，讓更多港人對過去十多年本地發生的多場帶有「顏色革命」色彩的動亂有更深切認識，更清楚知道美西方在香港扶植代理人和策動政治鬥爭的不光彩角色。美國愈積極扮演反中亂港分子的「教師爺」角色，則反中亂港分子勾結外部勢力對香港和國家圖謀不軌的意圖便更加明顯，反中亂港分子會越來越被港人厭棄。

劉兆佳預計，美國日後對香港的「制裁」和「懲罰」行動仍會陸續有來，但他們危害國家安全和香港穩定的險惡意圖和行為不但不會得逞，反會產生他們不願意看到的後果。