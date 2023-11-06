續有團體到美領館抗議　葉劉：若本港未能有效審理國安案可交內地

今日（6日）繼續有政團美國駐港總領事館，抗議美國跨黨派議員提案，要求將49名本港法官、政府官員等列入制裁名單。其中，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀指《香港國安法》帶來和平穩定，批評美國議員指國安法打壓人權毫無根據，是抹黑香港。她又提醒《香港國安法》第55條列明，如果案件未能在香港有效進行審理可移交內地，希望美國國會議員看清楚有關法例，勿胡亂作恐嚇。



民建聯亦到美國駐港總領事館抗議，副主席、本身也是律師的周浩鼎也警告，如果美國政客持續干涉香港內政，有機會觸發《香港國安法》第55條，將特定案件交由中央政府審理。



新民黨主席葉劉淑儀批評美國部分國會議員抹黑香港。（資料圖片/盧翊銘攝）

國安法訂明若港府發現力有不及 國安案交中央處理

《香港國安法》第55條列明，若有外國勢力介入，當特區處理危害國家安全案件發現力所不及時，經特區政府或駐港國安公署提出並報中央政府批准，可由駐港國安公署行使管轄權。在這種情況下，案件由駐港國安公署立案偵查，而駐港國安公署執行職務的行為，不受特區管轄，但相關人員須遵守全國性及本港法律，嫌疑人和被告人有權委託律師辯護，被合法拘捕後，享盡早接受公正審判權利。至於案件的檢察及審判權，會交最高人民檢察院及最高人民法院。

葉劉：港法治評分優於美國

今日已是連續第四天有團體到美國駐港總領事館抗議。葉劉淑儀指，美國早前對本港官員的所謂制裁，只是針對個人：「除咗對個人有若干不便，其實無咩影響嘅。相反係令到被制裁嘅官員呢，更加有決心呢執行佢哋嘅職務，同埋維護特區安全同穩定。」至於西方傳媒質疑，《香港國安法》的條文欠清晰，她指，時任美國總統特朗普在2020年7月14日簽署的《香港自治法》總統命令：「有咩證據呀！一樣唔清晰啫！」她問道：「一樣係非常廣泛咁誣蔑我哋香港成為對美國國安嘅威脅，係咪好荒謬呀！」

她又說，國家已有反制裁法，但是否適合納入《基本法》附件三在香港實施，需要審慎評估。

她又稱，香港現在法治狀況良好，據《世界正義工程》評估，本港法治是在世界前25名，分數甚至高於美國及很多歐洲國家。她續指「我哋一啲都唔擔心制裁。」作為立法會議員，她表示很光榮承擔《基本法》23條立法的任務。

新民黨立法會議員黎棟國指，美國政客應該「擘大眼認清事實」，不要作出干擾香港內政的行為。他相信所有香港官員都會繼續無畏無懼、依法辦事，維護國家安全及香港的社會秩序。

民建聯副主席周浩鼎（右二）也指，若美國持續干預本港事務，有機會觸發《香港國安法》第55條，把特定國安案交中央處理（民建聯Fb直播）

民建聯：持續干涉 有機會觸發《香港國安法》第55條

民建聯立法會議員周浩鼎、陳勇及陳學鋒等約20人亦有到場抗議。民建聯副主席、本身是律師的周浩鼎指，多名國際法律專家到香港，出席今日起舉行的香港法律周，他們對香港法治充滿信心，美國政客對香港的抹黑只會徒勞無功。他又再次警告，如果美國政客持續干涉香港內政，有機會觸發《香港國安法》第55條，將特定案件交由中央政府審理。

劉兆佳指若美國欺人太甚，中央或會出手。（資料圖片/盧翊銘攝）

劉兆佳：若美國欺人太甚 中央會出手

而最先提出可能會觸發動用《香港國安法》第55條的全國港澳研究會顧問劉兆佳則指，暫時應未發展至觸發國安法第55條的地步，但美國打壓香港執法及司法人員的過程會繼續，難料日後用甚麼辦法損害或破壞香港司法程序。他指，中央在制定國安法過程中肯定留有後著。第55條正發揮警告外部勢力作用。

如果他們（美國）欺人太甚令香港未能有效執行國安法的話，中央會出手。 全國港澳研究會顧問

工聯會社會事務委員會到美國駐港總領事館抗議（工聯會直播截圖）

工聯會批美國雙重標準

而工聯會社會事務委員會約三十名成員則高叫：「反對美或 干預香港事務」、「強烈反對美國干預香港司法獨立」等口號。工聯會立法會議員陳穎欣稱，不排除繼續組織市民抗議，她又批評美國駐港總領事館過去幾天從未派人接收抗議信件，指反映美國雙重標準，未有聆聽民意。

他們強烈譴責美國有五名國會議員提出法案，要求將執行《香港國安法》的香港官員、法官和檢控官等49人納入制裁名單，認為這是美方粗暴干預香港內部事務，損害香港法治，破壞香港的司法制度的惡劣行徑，對此予以強烈譴責。