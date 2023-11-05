國安法｜港澳辦嚴厲譴責美國國會政客叫囂制裁香港官員和司法人員

美國五名跨黨派國會議員提案，要求將本港49名法官、檢控官及官員列入美國制裁名單，包括終審法院首席法官張舉能。在北京，國務院港澳事務辦公室發言人今晚（5日）以發表談話形式，嚴厲譴責美國國會一些政客叫囂制裁香港官員和司法人員，重申堅定支持香港官員和司法人員依法履行維護國家安全職責。



發言人指出，那些美國政客的拙劣行徑只能再次暴露其蠻橫霸道的醜惡和黔驢技窮的虛弱，香港法治一直受到國際社會的廣泛讚譽，政府官員和司法人員依照香港基本法和香港國安法等法律，對危害國家安全等嚴重犯罪案件行使執法權、檢控權、司法權，履行維護國家安全和香港法治的職責，天經地義、不容置喙。

發言人批評那些美國政客竟威脅對他們進行制裁，完全背離法治精神、無視國際公義，「此狂妄荒謬之舉充分反映出其昧於時代大勢，沉緬昔日幻象的霸權主義迷思。只不過包括中國人民在内的世界人民早已不吃這一套，早已將其所謂制裁視為廢紙一張。那些美政客搞再多把戲，也注定是枉費心機、徒勞無功，更讓世人看穿其色厲内荏的紙老虎本質。」

發言人表示，那些美國政客的拙劣行徑只能做實其與反中亂港分子的罪惡勾連，加快敲響其在港豢養代理人的「喪鍾」。「他們如此氣急敗壞、不擇手段地威脅制裁特區政府官員和司法人員，為的是『搭救』其在港豢養的代理人。他們這一毫不掩飾、坦露不諱的作為正自證了其與黎智英等危害中國國家安全的反中亂港分子的『主子與奴才』關系，讓人們進一步認清那些反中亂港分子是為美國而戰，犯下嚴重罪行，必須依法受到嚴懲。」

發言人續指，那些美國政客的拙劣行徑只能更加堅定官員和司法人員維護國家安全的決心意志，更加激發香港全社會對外部幹預的同仇敵愾，特區政府和司法機構已旗幟鮮明、理直氣壯地表示，無懼任何威吓，堅定不移履行維護國家安全的責任。

發言人最後強調，中央政府堅定支持香港全面準确實施香港國安法，堅決維護國家安全、捍衛法治尊嚴，並全力保護官員和司法人員的合法權益。「我們正告那些美政客認清大勢、懸崖勒馬，立即停止種種政治操弄，否則隻會搬起石頭砸自己的腳！」