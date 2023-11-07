垃圾徵費｜半年適應期或再延長　重犯者當局會採取執法行動

垃圾徵費明年4月1日實施，立法會一個附屬法例小組委員會討論實施詳情，有議員關注會否延長實施適應期以及膠袋質素，環境保護署指，熟習新的垃圾廢置模式要數年時間，有需要可以延長半年適應期，又說膠袋韌性測試方式符合國際標準。



立法會一個附屬法例小組委員會討論垃圾徵費實施詳情。（會議直播截圖）

陳紹雄關注延長垃圾徵費適應期

環境及生態局早前表明垃圾徵費不會再押後，但之後為期半年的適應期，可能會延長。選委界立法會議員陳紹雄在會上再次關心會否延長適應期，同時亦關心膠袋的韌性。

環境保護署副署長陸嘉健回應指，市民熟習新的垃圾廢置模式都要數年時間，有需要可以延長適應期。（會議直播截圖）

環境保護署副署長陸嘉健回應指，市民熟習新的垃圾廢置模式都要數年時間，有需要可以延長適應期，目的是讓市民適應，如發現市民違規盡量以口頭勸喻為主，如發現重複違法，當局會執法，重點是宣傳教育。至於膠袋的韌性和測試標準，環境保護署助理署長胡勁欣指測試方式跟從國際標準。

當局又指會舉辦簡介會與不同持份者溝通、為相關業界前線員工提供專題培訓及支援、擴展社區回收網絡和改善回收設施，加強減廢回收的公眾教育和宣傳，讓各界充分準備。政府又說會修訂建築廢物處罝的收費，為免有人將建築廢物和固體廢物混在一起逃避收費差價。

鄭泳舜關注亂拋垃圾和垃圾徵費執法重疊

民建聯立法會議員鄭泳舜關注亂拋垃圾和垃圾徵費的執法會否混淆，以及問到派袋安排，陸嘉健回應指食環署垃圾站必須用指定袋，隨街掉垃圾屬於亂拋垃圾，執法點沒有重疊。他又交代派發指定垃圾袋的安排，稱現時有兩個方案，包括透過承辦商逐家逐戶派，以及派領取卡讓市民去指點地點取袋，三無大廈、公屋和鄉郊村屋住戶會獲六個月免費膠袋，希望盡量方便市民。

葛珮帆關注垃圾徵費宣傳不足

立法會環境事務委員會主席葛珮帆關注垃圾徵費宣傳不足，陸嘉健指八月中已開始宣傳，包括在港鐵站貼海報，宣傳垃圾徵費的日期等，本月中會宣傳如何廢置垃圾，亦會針對個別特定群組包括外傭等宣傳；明年二月會宣傳如何購買指定袋，希望潛移默化，宣傳亦會至少至明年年底。