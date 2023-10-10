垃圾徵費│民建聯調查：三成人不知實施時間　陳學鋒促加強宣傳

垃圾徵費計劃還有不足半年便實施，民建聯立法會議員陳學鋒等人收集市民對垃圾徵費的意見，以問卷訪問620名市民，發現近三成人不知垃圾徵費明年4月實施，近半受訪者認為政府宣傳不足。陳學鋒期望政府盡快加強宣傳「環保係要畀錢㗎，希望環保署資源可以跟上」，坦言十分憂慮「三無」大廈的天台屆時會堆滿垃圾。



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近3成人不知何時實施垃圾徵費

民建聯中西支部於今年9月1日至10月1日期間，在中西區成功訪問了620位市民，以問卷收集他們對垃圾徵費的意見。調查顯示近三成受訪者不知道何時實施垃圾徵費；有近四成受訪者認為全港垃圾棄置量不會因為垃圾徵費而減少。另外，有逾六成受訪者認為現時減少垃圾的措施不足夠，受訪者更列出計劃的六大不足，包括宣傳不足、社區回收點不足、誘因不足、廚餘回收機不足、和回收垃圾種類不多。

觀龍樓二千伙 僅有三部廚餘回收機

中西區支部副主席楊開永以中西區觀龍樓為例，大廈有超過二千伙，僅提供三部廚餘回收機，令廚餘回收機有異味、蚊蟲滋生等環境衛生問題，建議政府增加餘廚收集機及定期清洗機器，減少異味。

民建聯在中西區收集620名市民對垃圾徵費的意見。（文睿攝）

倡大規模生產廚餘機 陳學鋒：環保係要畀錢㗎

港島西立法會議員陳學鋒相信，倘將廚餘機推廣至全港社區，大規模生產廚餘機，其成本將會下降，不會為政府帶來財政壓力。他直言「希望環保署撥出的資源跟得上，環保係要畀錢㗎。如果多咗廚餘機，每日收嘅次數可能兩、三轉就得。」

陳學鋒亦提到政府宣傳工作，指現時距離實施垃圾徵費不足半年，十分憂慮「三無」大廈、鄉村的實施情況，「『三無大廈』，好擔心有人為慳兩蚊，攞去樓上、樓下掉，我哋係好擔心『三無』大廈天台到時堆滿垃圾。」

中西區支部主席楊學明續指，環保署曾承諾在實施垃圾徵費前，派出18區綠展隊到「三無大廈」宣傳，至今仍沒見動靜，透露有大廈為便利居民，甚至打算購買大號垃圾袋以收集居民的垃圾，與立法原意背道而馳，反映宣傳和教育正確觀念的重要性。