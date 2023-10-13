垃圾徵費｜政府刊憲明年4月1日實施　 三項建築廢物處置費將加價

政府今日（13日）刊憲，指定明年4月1日為實施都市固體廢物收費法例條文的生效日期，熙時會調整建築廢物處置的收費，當中堆填費由每公噸 200 元增加至每公噸 365 元；篩選分類費由每公噸 175 元增加至每公噸 340 元；公眾填料費由每公噸 71 元增加至每公噸 87 元。政府會按「先訂立、後審議」的程序，於下周三（18日）立法會會議上提交立法會省覽。



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為配合於垃圾收費，環境及生態局局長作出《2023年〈2021年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例〉（生效日期）公告》，指定《2021年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例》（《修訂條例》）尚未實施的條文自該日開始實施，當中包括有關訂明罪行及其罰則，以及免責辯護等的條文。

環境及生態局表示，目前於堆填區處置建築廢物的收費為每公噸200元，而根據《修訂條例》，實施垃圾收費後，於堆填區處置都市固體廢物而按重收取的入閘費為每公噸365元。為避免日後有人蓄意混合兩種廢物以逃避收費差價，以及考慮到成本的因素，政府須由開始實施垃圾收費的日期起，同時修訂建築廢物處置的收費水平。

環境及生態局局長作出《2023年廢物處置（建築廢物處置收費）規例（修訂附表）公告》，調整對在訂明設施接收作處置的建築廢物徵收的收費：

各項建築廢物處置2024年4月1日新收費



堆填費：由每公噸 200 元增加至每公噸 365 元；



篩選分類費：由每公噸 175 元增加至每公噸 340 元；以及



公眾填料費：由每公噸 71 元增加至每公噸 87 元。

