同性婚姻｜何君堯不滿終院裁定設框架承認同性伴侶　促提人大釋法

前民陣召集人岑子杰司法覆核同性婚姻案，終審法院判部分勝訴，裁定港府未有提供替代方案確立同性伴侶關係屬違憲。選委界立法會議員何君堯去信立法會政制事務委員會主席周浩鼎，要求討論判決，並認為政府應考慮提請人大釋法作進一步澄清。



選委界立法會議員何君堯去信立法會政制事務委員會主席周浩鼎，要求討論同性婚姻案判決，並認為政府應考慮提交人大釋法作進一步澄清。（信件截圖）

對終院決定遺憾 何君堯：不應迫使政府作違憲安排

何君堯在信中說，對終院決定深感遺憾，認為司法機構不應草率改變涉重大公共政策的決定，亦不應迫使特區政府作出違反憲法的安排，要求與司法及法律事務委員會舉行聯合會議，討論終審法院就岑子杰司法覆核同性婚姻案的判決。

何君堯認為，終院表面上判岑子杰輸，實際上又滿足他的要求，並支付堂費，形容是「變相承認海外同性婚姻合法化，完全顛覆了中華文化和傳統的家庭價值觀，不符合中國《憲法》」。他又引用港區國安法第3條及第8條，作為司法機構有主體責任考慮國家安全，認為終院判決單方面改變重大公共政策，「迫使特區政府在兩年內設立民事結合登記制度，明顯地僭越了行政主導及立法會立法的地位」，形容做法「完全是違憲」。

何君堯。（廖雁雄攝）

何君堯：應考慮提請人大釋法進一步澄清

他認為，特區政府應考慮提請人大釋法進一步澄清，並敦請全國人大常委會重新檢視過往終院及上訴庭就LGBTQ+問題的所有決定，研究是否符合憲法及《港區國安法》。