同性婚姻｜終院裁未有替代途徑屬違憲　岑子杰求縮短執行時間被拒

前民陣召集人岑子杰司法覆核同性婚姻案，上月初獲終審法院部分勝訴，裁定港府未有提供替代方案確立同性伴侶關係屬違憲，並准暫緩命令兩年。岑認為法庭應將兩年期限縮短至一年；但律政司指制定替代方案或需更多時間，希望保留權利申請延長期間。終院今（27日）就此爭議頒下決定，同意港府需花很大功夫立法，並指岑的說法不切實際，批准雙方都可申請暫緩命令，但前提是政府必須竭盡所能儘快制定替代方案。



案中上訴人為岑子杰，被告則為律政司司長。本案爭議點有三：本港法律將同性伴侶排除在婚姻制度之外、沒有提供任何替代途徑確立同性婚姻、不承認外地同性婚姻，是否違反《基本法》的平等權利。終院上月大比數裁定，港府沒有提供任何替代途徑確立同性婚姻屬違憲，但一致駁回其他兩項爭議。

岑子杰(圖)認為一年暫緩期限已經充分，但終院指其提議不切實際，最終維持兩年暫緩期限。(資料圖片)

律政司指制定法律框架有其複雜性 亦需通過立法會

終院批准暫緩執行裁決命令兩年，即港府需在兩年內制定替代方案確立同性婚姻關係，不過岑一方與律政司對此意見分歧。岑認為一年暫緩期限已經充分，港府不需兩年期限，雖同意法庭應予自由讓任何一方可以申請延長暫緩命令，但前提是港府兩年內未能制定替代方案，才可申請延長暫緩命令，並指這樣可節省申請所衍生的訟費，亦可避免日後再有相類的司法覆核申請。

律政司主張，在暫緩命令期限內，隨時都可申請延長命令，並指本案裁決結果在確立同性伴侶關係上，屬於前所未見且重大發展，制定法律框架有其複雜性；加上社會現時仍對確立同性婚姻欠缺共識，或令立法遇上更多障礙。即使港府必定會設法在可行的情況下，迅速完成每一個程序，但立法仍需通過立法會，或者需要比預期更長的時間。

終院維持兩年暫緩期限 可申請延長 但需有合理理據

終院在判詞中反駁岑的說法，認為港府制定法律框架應要花上很大功夫，法庭應該給予切實可行的期限，但岑提議的一年期限不切實際，亦欠缺現實考量。雖然岑引用大學研究指，越來越多人支持確立同性伴侶關係，亦指港府會在立法會上提案時不會遇到太多阻滯，重申港府不需兩年的暫緩期限，但終院認為這些理據都不可被視作法庭拒絕隨時申請延長的原因，因為港府早已表明會竭盡所能儘快立法，若要申請延長命令亦會提供合理原因。

終院最終決定，維持兩年暫緩期限，並裁定上訴及答辯雙方若有需要皆有權在暫緩期限之內，提出與執行命令有關的任何申請，特別是針對延長命令的申請，但需提出合理理據。

婚姻平權協會：促政府在限期內實施全面框架

婚姻平權協會發表聲明，敦促政府與相關持份者積極合作，並在法庭要求的時間內制定和實施全面的框架，確立同性伴侶關係。協會又指，本港法院至今已作合共7次裁決，裁定同性伴侶應受法律保障，當中訊息清晰無誤，港府有責任平等對待同性伴侶，以零碎方式確立不但費時，亦違背了岑案判決的精神。

案件編號：FACV14/2022